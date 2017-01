Ngắm trọn bộ tiền giấy in hình con giáp độc đáo

Tiền giấy in hình con giáp hot nhất dịp Tết 2017 năm nay là tờ 2 USD in hình gà trống. Ngay từ khi vừa ra mắt, tờ tiền này đã gây sốt trên toàn thế giới, nó có giá lên đến hàng triệu đồng nhưng vẫn rất hút khách. Ảnh: Zing. Ở Việt Nam, tại các đầu mối đổi tiền xuất hiện rất nhiều loại tiền in hình gà trống khá độc đáo để phục vụ nhu cầu đổi tiền của khách hàng dịp Tết Đinh Dậu. Ảnh: Zing. Trước đó, nhiều tờ tiền giấy in hình con giáp cũng rất được ưa chuộng dùng làm kỉ niệm, tặng nhau cũng rất ý nghĩa. Trong ảnh là tờ tiền 100 đồng in hình con trâu dân dã. Ảnh: Thegioitien. Tiền giấy 500 đồng in hình chú hổ quyền uy. Ảnh: Thegioitien. Tiền in hình con mèo, tuổi mão có ý nghĩa tượng trưng tài tăng, nhiều tham vọng, kiên nhẫn, mềm dẻo. Ảnh: Thegioitien. Tiền in hình con rồng của nước Bhutan, 2 con rồng đang uốn lượn tạo lên tư thế rất đẹp mắt. Ảnh: Thegioitien. Tiền in hình con rắn mệnh giá 10.000 Reais của nước Brasil. Ảnh: Shoptienmayman. Tiền in hình con ngựa được sản xuất năm 1972. Ảnh: Shoptienmayman. Tiền in hình dê mệnh giá 1000 Shilinge của nước Uganda. Hình ảnh 6 chú dê núi đã tạo nên nét độc đáo riêng cho tờ tiền này. Ảnh: Shoptienmayman. Tiền in hình khỉ mệnh giá 500 Rupiah của nước Indonesia. Ảnh: Shoptienmayman. Tiền hình con chó mệnh giá 5 Rúp Belarus của đất nước Belarus. Ảnh: Shoptienmayman. Tiền in hình con lợn mệnh giá 20 Kina của đất nước Papua New Guinea. Ảnh: Thegioitien.

