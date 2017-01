Năm Đinh Dậu, nhiều loại gà kiểng “siêu độc” hút hàng

Tết cổ truyền năm nay, nhiều người đang ráo riết săn tìm những loại gà có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng theo tiêu chí đẹp – độc – lạ để chơi kiểng và làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Anh Phan Minh Hồng, chủ trang trại gà kiểng ở Bình Dương cho biết, khoảng 2 tuần trở lại đây rất nhiều người tìm đến trang trại của anh để sở hữu những con gà “lạ” về chơi trong năm Đinh Dậu cũng như làm quà tặng cho bạn bè. “Có ngày trên cả chục khách đến trang trại của tôi để xem gà. Những loại gà để chơi kiểng là: gà đài cát, gà kỳ lân, gà mặt quỷ…được nhiều người tìm mua. Trong đó, gà mặt quỷ có xuất xứ từ đảo Java – Indonesia đang khá "nóng" trên thị trường. Người chơi quan niệm, sở hữu được con gà này sẽ mang lại sự may mắn cho gia chủ trong cả năm”, anh Hồng nói. Bên cạnh gà mặt quỷ, giống gà đài cát hay còn gọi là gà cá chép cũng được nhiều người tìm mua. Theo quan niệm dân gian về “cá chép hóa rồng”, “cá chép vượt Vũ Môn” thì hình ảnh cá chép hóa rồng là biểu tượng của sự an lành và sung túc, thịnh vượng, thăng tiến trong học hành, thi cử, công danh và may mắn về tài lộc trong thương mại và gà đài cát là một con vật có biểu tượng như vậy. Một trong những giống gà được giới đam mê gà kiểng cũng săn tìm những ngày cuối năm là giống gà đuôi dài Onagadori có nguồn gốc từ Nhật Bản. Gà này có đuôi rất dài, con trưởng thành có bộ đuôi dài từ 6-7m. Giá bán những cặp gà trưởng thành cao ngất ngưỡng từ 60-70 triệu đồng/cặp. Theo một số nghệ nhân chơi gà kiểng, năm nay, gà đông tảo không còn “hot” như mọi năm, giống gà được mệnh danh tiến vua to nên nhiều người cũng không còn yêu thích. Gà kỳ lân cũng hút nhiều người tìm để mua chơi kiểng. Giống gà Kỳ lân khổng lồ này tên là Brahma, có trọng lượng siêu khủng của chúng từ 9kg-12kg/con đối với gà trống và 7kg/gà mái. Lông phủ kín cơ thể xuống tận móng chân,nhìn tổng thể như con Kỳ lân hơn là một chú gà .Thích nghi với thời tiết khắc nghiệt nhất,sức đề kháng cực mạnh, ít bệnh tật. Gà Thổ Nhĩ Kỳ trong trang trại của anh Hồng. Một con gà “lạ” cũng đang được giới mê gà kiểng tìm mua. Giác kê hay còn gọi là gà Rosecomb, điểm đặc biệt của gà này là có một chiếc mào dài trên đầu. Gà tí hon. Trọng lượng gà này chỉ nhỉnh hơn một con gà con bình thường. Gà mặt quỷ đang khá nóng trên thị trường. Người chơi quan niệm sở hữu được con gà này sẽ mang lại sự may mắn cho gia chủ trong cả năm”, anh Hồng nói. Gà đài cát được nhiều người tìm mua chơi trong năm Đinh Dậu. Giá bán của những gà đài cát là 8 triệu đồng/cặp Gà mạ vàng, đồng tiền in hình gà cũng được nhiều người săn tìm trong năm Đinh Dậu với mong muốn mọi đều may mắn, bình an sẽ đến trong năm mới.

