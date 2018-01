Mỗi ngày mất 300 nghìn gửi xe, nhiều người bỏ cuộc chơi xế hộp

Từ 1/1/2018, thành phố Hà Nội đã áp dụng phí gửi xe. Với cách tính phí theo giờ, mức phí mới tăng nhiều lần so với mức phí cũ. Tính ra để gửi ô tô khi đi làm, một người mất khoảng 300.000 đồng/ngày, gấp gần 3 lần so với mức phí cũ. Trong ảnh: Phí gửi xe cao, nhiều người chọn biện pháp đỗ xe trên vỉa hè. Tại khu Đầm Trấu , phường Bạch Đằng), nhiều xe vào đỗ từ sáng đến tối. Xe đỗ trên vỉa hè đoạn Cầu Khỉ - đầu phố Nguyễn An Ninh (quận Hai Bà Trưng). Anh Đỗ Văn Thiệp (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) cho biết, từ hôm qua anh đã đi taxi đến cơ quan bởi khu vực đỗ xe gần cơ quan (phố Lê Đại Hành) chuyển sang thu phí theo giờ. “Tính ra ngày làm việc 8 tiếng, tôi sẽ mất hơn 300 ngàn đồng tiền gửi xe. Tôi đã nghe nói sẽ tăng giá gửi xe nhưng không nghĩ lại nhanh như thế. Lẽ ra phải tăng có lộ trình để mọi người còn xoay xở", anh Thiệp đề xuất. Sân các khu chung cư thành nơi trông giữ xe. Tại tuyến phố Bùi Thị Xuân, một mảnh đất chưa xây ngay lập tức được tận dụng làm bãi đỗ xe. Phía ngoài mặt đường, xe đỗ kín 2 hàng khiến di chuyển vô cùng khó khăn. Một dự án chưa triển khai trên phố Lý Thường Kiệt trở thành nơi đỗ xe trong giờ hành chính. Trong khi đối diện bên đường, bãi đỗ xe tính giờ (iParking) lại vắng vẻ lạ thường. Theo nhân viên trông giữ xe, một số “khách quen” hôm nay không thấy đi xe, có người chuyển sang đi xe máy. Nhân viên ở đây cũng cho biết thêm, chủ yếu khách phản ứng về giá trông giữ ô tô, còn với xe máy tăng từ 3.000 lên 5.000 đồng chưa thấy khách hàng nào phản ứng cả...

Từ 1/1/2018, thành phố Hà Nội đã áp dụng phí gửi xe. Với cách tính phí theo giờ, mức phí mới tăng nhiều lần so với mức phí cũ. Tính ra để gửi ô tô khi đi làm, một người mất khoảng 300.000 đồng/ngày, gấp gần 3 lần so với mức phí cũ. Trong ảnh: Phí gửi xe cao, nhiều người chọn biện pháp đỗ xe trên vỉa hè. Tại khu Đầm Trấu , phường Bạch Đằng), nhiều xe vào đỗ từ sáng đến tối. Xe đỗ trên vỉa hè đoạn Cầu Khỉ - đầu phố Nguyễn An Ninh (quận Hai Bà Trưng). Anh Đỗ Văn Thiệp (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) cho biết, từ hôm qua anh đã đi taxi đến cơ quan bởi khu vực đỗ xe gần cơ quan (phố Lê Đại Hành) chuyển sang thu phí theo giờ. “Tính ra ngày làm việc 8 tiếng, tôi sẽ mất hơn 300 ngàn đồng tiền gửi xe. Tôi đã nghe nói sẽ tăng giá gửi xe nhưng không nghĩ lại nhanh như thế. Lẽ ra phải tăng có lộ trình để mọi người còn xoay xở", anh Thiệp đề xuất. Sân các khu chung cư thành nơi trông giữ xe . Tại tuyến phố Bùi Thị Xuân, một mảnh đất chưa xây ngay lập tức được tận dụng làm bãi đỗ xe. Phía ngoài mặt đường, xe đỗ kín 2 hàng khiến di chuyển vô cùng khó khăn. Một dự án chưa triển khai trên phố Lý Thường Kiệt trở thành nơi đỗ xe trong giờ hành chính. Trong khi đối diện bên đường, bãi đỗ xe tính giờ (iParking) lại vắng vẻ lạ thường. Theo nhân viên trông giữ xe, một số “khách quen” hôm nay không thấy đi xe, có người chuyển sang đi xe máy. Nhân viên ở đây cũng cho biết thêm, chủ yếu khách phản ứng về giá trông giữ ô tô, còn với xe máy tăng từ 3.000 lên 5.000 đồng chưa thấy khách hàng nào phản ứng cả...