Mê tít với vườn dừa trái sai sát đất, trẻ con cũng hái được

Giống dừa độc đáo này được gia đình bà Kiều Thị Trắng (huyện Tri Tôn, An Giang) trồng trên gần 2.000m2 đất. Ngoài cho năng suất cao, nhiều nước, giống dừa này đặt biệt được lòng nhiều người nhờ thân cây thấp, màu sắc đẹp mắt, chỉ cần ngồi là có thể hái được trái. Theo đó, thân cây chỉ cách mặt đất tầm 50cm mà đã cho quả, các buồng dừa sai quả nằm sát đất, chen chúc nhau. “Nếu chăm sóc chu đáo chỉ hơn 2 năm là cây cho lứa trái đầu tiên”, bà Trắng cho biết. Cũng theo bà Trắng, hiện mảnh đất rộng gần 2.000m2 của gia đình trồng tổng cộng gần 100 cây với là 3 lứa dừa, trồng ở 3 thời điểm khác nhau. Lứa đầu tiên trồng năm 2007 nhưng đến nay thân cây chỉ mới cao khoảng 3m. Tính trung bình, mỗi cây có từ 7-10 buồng dừa, mỗi buồng dừa cho khoảng 10 đến 20 quả. Cây nào cũng cho trái sai, trĩu cây, hết lứa trái này đến lứa trái khác. Mỗi năm, bà Trắng cung cấp hơn 6.000 trái dừa giống cho các tỉnh lân cận và cả ở Campuchia. Chính vì đây là giống dừa độc đáo, màu sắc đẹp mắt nên vừa có thể chưng tết, vừa có thể cho nước nên đơn đặt hàng của gia đình bà luôn trong tình trạng quá tải, khách đặt có khi đến tận 1 năm mới nhận được dừa giống. "Lúc đầu gia đình mua một cây ở Cần Thơ đem về trồng, do thấy trái đẹp, to và cho ra nhiều trái nên gia đình đã nhân giống để trồng. Tên gọi của giống dừa này cũng không ai biết, nhưng dân gian thấy trái màu đỏ nên gọi là dừa lửa thôi", bà Trắng cho biết. Hiện dừa giống loại này đang được bà Trắng bán với giá 30.000/trái.

