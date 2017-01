Mai đỏ Trung Quốc: Tiền triệu một cây chơi Tết ở Thủ đô

Năm nay, tại một số chợ hoa có khá ít người buôn bán loại mai đỏ Trung Quốc này. Chậu mai đỏ được một chủ cửa hàng hoa chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) hét giá 6 triệu đồng ở Hà Nội. Chậu mai đỏ được ghép bởi 5 cây mai và trang trí tỉ mỉ. Theo một người bán hàng, chậu mai có giá cao vì có nhiều cây và cách trang trí. Theo người bán hàng mai đỏ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Năm nay, giá mai đỏ nhỉnh hơn năm trước nhưng bán cũng khá chậm. Mai đỏ có dáng nhỏ, lớn nhanh, nhiều hoa khác với mai vàng và đào. Đặc biệt hoa mai đỏ to và đỏ thắm, được nhiều người ưa chuộng. Mỗi chậu mai đỏ được trang trí khá cầu kỳ như có hòn non bộ, tiểu cảnh, rêu,... Cây mai đỏ có nhiều nụ và chơi được rất lâu. Nếu chăm sóc tốt, người chơi có thể trưng trong nhà hàng tháng dịp Tết. Một cây hoa mai đỏ có độ cao khoảng 40 - 70 cm, bề ngang trung bình khoảng 50cm, trên cành có rất nhiều nụ và hoa. Mai đỏ là cây ưa ánh sáng nhưng cũng có thể trồng ở nơi râm mát, khả năng thoát nước tốt, dễ chăm sóc. Trong dịp Tết, mai đỏ cũng được khá nhiều người quan tâm và chọn làm cây chơi Tết bởi giá thành vừa phải và giữ được lâu.

Năm nay, tại một số chợ hoa có khá ít người buôn bán loại mai đỏ Trung Quốc này. Chậu mai đỏ được một chủ cửa hàng hoa chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) hét giá 6 triệu đồng ở Hà Nội. Chậu mai đỏ được ghép bởi 5 cây mai và trang trí tỉ mỉ. Theo một người bán hàng, chậu mai có giá cao vì có nhiều cây và cách trang trí. Theo người bán hàng mai đỏ có nguồn gốc từ Trung Quốc . Năm nay, giá mai đỏ nhỉnh hơn năm trước nhưng bán cũng khá chậm. Mai đỏ có dáng nhỏ, lớn nhanh, nhiều hoa khác với mai vàng và đào. Đặc biệt hoa mai đỏ to và đỏ thắm, được nhiều người ưa chuộng. Mỗi chậu mai đỏ được trang trí khá cầu kỳ như có hòn non bộ, tiểu cảnh, rêu,... Cây mai đỏ có nhiều nụ và chơi được rất lâu. Nếu chăm sóc tốt, người chơi có thể trưng trong nhà hàng tháng dịp Tết. Một cây hoa mai đỏ có độ cao khoảng 40 - 70 cm, bề ngang trung bình khoảng 50cm, trên cành có rất nhiều nụ và hoa. Mai đỏ là cây ưa ánh sáng nhưng cũng có thể trồng ở nơi râm mát, khả năng thoát nước tốt, dễ chăm sóc. Trong dịp Tết, mai đỏ cũng được khá nhiều người quan tâm và chọn làm cây chơi Tết bởi giá thành vừa phải và giữ được lâu.