Kỳ lạ “cụ” lộc vừng “chửa” to bất thường giá 7 tỷ đồng Phú Thọ

Nằm ngay trước cổng vào của một đại gia đất Phú Thọ, cây lộc vừng gây ngạc nhiên với bất kì ai đi qua nhìn thấy bởi độ kì qoái của gốc cây. Cây lộc vừng cổ thụ nằm ngay bên cạnh căn biệt thự hoành tráng của anh Toàn ở Phú Thọ. Cây cao khoảng hơn 5m nhưng điểm đặc biệt của cây lộc vùng này khác với những cây lộc vừng khác là phần gốc cây to bất thường. Anh Phan Toàn (TP. Việt Trì, Phú Thọ) chủ nhân của cây lộc vừng cho biết, cây lộc vừng này có tên “tích tụ phát lộc”, cây có tuổi đời rất cao, đặc biệt phần gốc cây nu (phình to) hơn 2m. Vỏ thân cây xù xì, u bưới chứng to cây có tuổi đời lâu năm. Cây ra hoa quanh năm, hoa rất dài, thậm trí mùa đông cũng có hoa."Mùa hoa thì nó “đùn” hoa từ gốc lên, kín cả cây, hoa dài 1,2 – 1,3m/bông mà hoa rất dày", anh Toàn nói. Theo nhận định của một người chơi cây, cây lộc vừng cổ thì nhiều nhưng để có một gốc khối nu khổng lồ như vậy chắc không có, không có cây thứ hai ở Việt Nam. "Cũng là một bệ rễ nhưng bệ rễ của "cụ" lộc vừng này gắn liền với phần nu như thế này quả thực rất hiếm có. Có người đã trả 7 tỷ đồng nhưng tôi không bán", anh Toàn cho biết.

