10 loại cây để bàn vừa đẹp vừa rước tài lộc dịp năm mới

Một chút thay đổi cho không gian sống với điểm nhấn là chậu cây cảnh để bàn đang được nhiều người ưa chuộng. Chậu cây kim ngân lượng với chùm quả sum xuê, sắc đỏ may mắn và tượng trưng cho phú quý sẽ giúp căn nhà thêm sáng bừng ngày Tết. Ảnh: Waitrosegarden Cây lan ý có khả năng làm sạch không khí. Trong phong thủy, cây có tác dụng cân bằng trường khí, hấp thu nguồn năng lượng xung khắc, tạo nên không gian hòa hợp. Ảnh: Carpersflorist Trong những ngày đầu năm, người ta coi hoa thủy tiên là hiện thân cho thịnh vượng và sự giàu có, đặc biệt là trong tương lai. Ảnh: Phunutoday. Cây sen đá là cây cảnh mang lại may mắn cho gia đình. Ngoài ra, nó còn biểu tượng cho sự kiên cường. Trên thị trường, sen đá để bàn có giá 100.000 -500.000 đồng/chậu. Ảnh: Eva Quan niệm từ xưa cho rằng ngọc bích có khả năng mang lại tài lộc vì vậy loại cây này thường được đặt bên quầy thu ngân, máy đếm tiền, lối vào nhà... Ảnh: Mycityplants Kim ngân xoắn gốc có ý nghĩa mang lại nhiều tiền tài, gìn giữ tài sản chặt chẽ. Với chiều cao từ 30 - 60cm, mỗi chậu cảnh kim ngân có giá từ 200.000 - 300.000 đồng. Ảnh: Benwhiteflorist Trầu bà đế vương thể hiện tinh thần đế vương, quyền uy và sức mạnh của gia chủ. Với mức giá từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng, nhiều người có thể sở hữu loại cây cảnh này làm đẹp nhà ngày Tết. Ảnh: Vietnamnet Trong số các loại cây cảnh tết hút tài lộc, phất dụ được ưa chuộng bởi chúng thường được tạo hình độc đáo, cây dễ sống và chăm sóc. Ảnh: Zing. Dứa cảnh tượng trưng cho sự mến khách, may mắn, thu hút tài lộc vào nhà. Ảnh: Casasflowers. Hồng môn hợp với người mệnh Hỏa, mệnh Thổ, cây sẽ mang đến tài lộc và may mắn cho những người bản mệnh này. Ảnh: Eva Video: Nông dân làng hoa Sa Đéc tất bật xuống giống hoa Tết. Nguồn: THDT

