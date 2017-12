Kho nhôm nghi của tỷ phú Trung Quốc ở Việt Nam: Hé lộ kết quả kiểm tra

Trả lời PV.VietNamNet tại họp báo công tác chống buôn lậu ngày 28/12, ông Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã cập nhật kết quả xác minh nguồn gốc xuất xứ kho nhôm ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Phi Hùng cho hay: Thời gian qua, thông tin báo chí có đưa đồng loạt về nghi vấn nhôm Toàn Cầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu có dấu hiệu lợi dụng buôn lậu, tuồn hàng xuất xứ Trung Quốc vào. Do đó, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì tiến hành kiểm tra. Một số cơ quan khác ở Trung ương như cảnh sát kinh tế, an ninh kinh tế cũng vào xác minh. Phía hải quan cũng đã tiến hành nghiệp vụ xác minh.

Nói về kết quả kiểm tra, ông Nguyễn Phi Hùng cho biết: Thông qua kiểm tra của đoàn liên ngành, của hải quan và của các cơ quan khác, cho đến nay chúng tôi xác định các nghi vấn về sai phạm cụ thể của DN như báo chí nêu chưa có cơ sở, chưa có căn cứ.

“Chính phủ đã giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và một số cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho DN, cho công ty nhôm Toàn Cầu thực hiện đúng pháp luật, đúng thông lệ quốc tế”, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu cho hay.

Trước đó, cuối năm 2016 báo Wall Street Journal đã có bài điều tra về 500.000 tấn nhôm đùn (để sản xuất nhôm) được chuyển từ San José Iturbide (Mexico) đến Việt Nam,

Theo điều tra của Wall Street Journal, số nhôm xuất phát từ Mexico hiện ở Việt Nam có khả năng liên quan đến một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Đó là ông Liu Zhongtian, chủ tịch Công ty nhôm China Zhongwang Holdings.

Điều tra của Wall Street Journal, năm 2009 lượng nhôm Trung Quốc xuất sang Mỹ tăng đột biến lên mức 192.000 tấn, gấp đôi so với 2008. Cũng năm đó theo số liệu của GTIS, giá nhôm nhập khẩu tại Mỹ giảm tới 30%.

Dòng dịch chuyển bất thường của nhôm đã khiến cơ quan chức năng Mỹ nghi ngờ. Sau các cuộc điều tra, tập đoàn China Zhongwang của ông Liu Zhongtian cùng nhiều đơn vị sản xuất nhôm của Trung Quốc đã bị cáo buộc bán phá giá. Năm 2010, thuế bán phá giá 374% được áp lên mặt hàng nhôm từ Trung Quốc.

Các công ty nhôm Trung Quốc, trong đó có tập đoàn China Zhongwang đã vướng phải nhiều nghi vấn về việc xuất nhôm sang các nước thứ ba như Mexico hay Việt Nam rồi dùng các công ty tại nước sở tại để tái xuất hàng sang Mỹ hay các thị trường bị áp thuế.

So với mức 374% cho nhôm Trung Quốc , nhôm Việt Nam xuất vào Mỹ chỉ phải chịu thuế 5%.

Trước các thông tin này, Bộ Công Thương đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kho nhôm “khủng” nghi nguồn gốc Trung Quốc ở Bà Rịa - Vũng Tàu.