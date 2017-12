Cận cảnh dự án giúp Vũ Nhôm “bỏ túi” cả trăm tỷ đồng

Trong số 9 dự án và 31 nhà, đất công sản tại Đà Nẵng có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) mà Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ từ tháng 9/2017 theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có Khu đô thị Harbour Ville (tại phường Nại Hiên Đông và phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Ảnh: Bất động sản CafeF Dự án này còn gọi là vịnh Mân Quang, là khu phức hợp đô thị, thương mại và dịch vụ cao tầng nằm ở vị trí lý tưởng, ngay phía bờ đông chân cầu Thước, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, do Công ty CP Đầu tư Mega làm chủ đầu tư. Ảnh: Vnmedia Dự án có tổng diện tích 13,6 ha, trong đó 11,1 ha dành cho xây dựng công trình; 2,5 ha dành cho cây xanh và hạ tầng giao thông. Bao gồm: 360 nền biệt thự (320 nền diện tích 180m2, 12 nền diện tích 220m2 và 28 nền diện tích 300m2 cùng với các trung tâm thương mại – dịch vụ được xây dựng dọc hai bên trục đường 82m). Ảnh: anquocrealty.com Khu đô thị đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt bản đồ quy hoạch 1:500, có sổ đỏ từng lô và đã được thi công cơ sở hạ tầng, bán đất cho khách hàng. Ảnh: anquocrealty.com Theo thông tin trên Infornet, dấu hiệu bất thường của dự án nổi lên ở các lô A2-A4-A6-A8 tại khu đất công trình công cộng thương mại dịch vụ nằm dọc đường dẫn vào cầu Thuận Phước thuộc phường Nại Hiên Đông và phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) có tổng diện tích 170.213m2. Diện tích đất này trước đây được UBND TP Đà Nẵng giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 586 để triển khai thực hiện theo quy hoạch. Ảnh: anquocrealty.com Tháng 3/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 586 có văn bản xin chuyển quyền sử dụng đất cho đại gia Vũ nhôm (người đang bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an phát lệnh truy nã) và được UBND TP Đà Nẵng đồng ý. Theo đó, giá chuyển quyền sử dụng đất là 2.500.000 đồng/m2. Ảnh: Bất động sản CafeF Tháng 4/2011, ông Vũ nhôm có đơn xin xem xét lại giá chuyển quyền sử dụng dất theo hình thức giá đất thô (chưa đầu tư cơ sở hạ tầng) đối với diện tích khu đất nêu trên. Đề nghị này được UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương cho phép ông Phan Văn Anh Vũ nhận quyền sử dụng đất với đơn giá 812.000đồng/m2. Sau đó ông Vũ đưa phần diện tích đất này vào Cty CP đầu tư Mega với tư cách chủ đầu tư để lập dự án Khu đô thị Harbour Ville. Ảnh: Bất động sản CafeF Mặc dù chưa triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực theo quy hoạch nhưng chủ đầu tư đã chia khu đất trên thành 527 lô và đã được UBND quận Sơn Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng lô đất riêng biệt. Ảnh: Infornet Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, chủ đầu tư đã mở bán các lô đất nói trên ra thị trường thông qua hình thức hợp đồng góp vốn và nhận lại quyền sử dụng đất, với thời hạn bàn giao đất chậm nhất là ngày 19/11/2011 - theo tính toán củ Infornet. Tuy nhiên việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại dự án này chậm trễ kéo dài nên nhiều hộ dân nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nhiều năm không nhận được đất trên thực tế . Ảnh: Báo giao thông Cũng theo Infonet, đối với dự án này thì số tiền chủ đầu tư phải nộp cho ngân sách Nhà nước là 138, 2 tỉ đồng (812.000 đồng/m2 x 170.213m2). Nhưng chủ đầu tư được giảm 10% (13,8 tỉ đồng) do nộp tiền 1 lần. Vì vậy số tiền mà ông Vũ “nhôm” thực nộp vào ngân sách là 124,3 tỉ đồng. Ảnh: Bất động sản CafeF Nếu tính theo đơn giá Nhà nước chịu toàn bộ chi phí san lắp mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng theo đơn giá được xác định từ đầu là 2.500.000 đồng/m2 thì tổng chỉ phí chủ đầu tư phải bỏ ra là 382,9 tỉ đồng (2.500.000 đồng/m2 x 170.213m2, giảm 10%). Ảnh: Bất động sản CafeF Trong khi đó, với mức giá trung bình giao dịch thành công theo hợp đồng góp vốn 1 tỉ đồng/01 lô tại thời điểm mở bán năm 2011 thì chủ đầu tư sẽ thu 527 lô x 1 tỉ đồng/lô = 527 tỉ đồng. Trừ cho chi phí 382,9 tỉ đồng thì ông Phan Văn Anh Vũ bỏ túi tầm 144 tỉ đồng từ việc nhận dự án và chuyển nhượng 527 lô đất trong dự án Harbour Ville! Ảnh: NLĐVũ 'nhôm' rút vốn trước khi bị truy nã | VTC1

