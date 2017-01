ATM BIDV, VIB, TP Bank...ngưng hoạt động ngày giáp Tết

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, trong những ngày giáp Tết, hàng loạt máy ATM của ngân hàng BIDV, VIB, TP Bank và nhiều đơn vị khác trên địa bàn TP HCM bị tạm ngưng hoạt động... Theo lý do được các ngân hàng dán thông báo là tạm ngưng để bảo trì! Một trụ ATM của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức ngưng hoạt động.. Mới nhất là vào ngày 28 Tết, máy ATM tại BIDV đường Hoàng Diệu 2 vẫn còn tiếp tục...bảo trì. Một ATM khác cũng "thi nhau" ngưng hoạt động để bảo trì. Một trụ ATM của Ngân hàng Vietinbank trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP HCM đang tạm ngưng để...bảo dưỡng. Hệ thống máy rút tiền ATM của Ngân hàng TPbank liên tục...xin lỗi vì giao dịch không thành công. ATM rút tiền của Ngân hàng Quốc tế (VIB) trên đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM ngưng hoạt động khiến nhiều khách hàng vô cùng bức xúc. "Mấy ngày Tết, tiền lương thưởng công ty đều chuyển vào thẻ ngân hàng, vậy mà đến các máy ATM để rút hết gặp cảnh xếp hàng chờ lại đến máy ngưng hoạt động vì đủ lý do", chị Thanh, ngụ quận Thủ Đức, bức xúc chia sẻ. Thêm 1 trụ ATM của Ngân hàng VIB khu Phú Mỹ Hưng, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM...tạm thời ngưng phục vụ không lý do. Thay vì tìm hướng giải quyết việc máy ATM ngưng hoạt động để phục vụ tốt cho khách hàng, tuy nhiên nhân viên Ngân hàng VIB (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7) và bảo vệ lại cản trở phóng viên không cho chụp ảnh ATM ngưng phục vụ? Trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng VIB trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM.

