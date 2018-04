Giá vàng hôm nay 19/4: Tiếp tục tăng nhanh khi USD giảm

Tới đầu giờ sáng 19/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.352 USD/ounce.



Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.355 USD/ounce.

Hiện giá vàng cao hơn 3,8% (49,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 37,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, cao hơn khoảng 400 ngàn đồng/lượng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh bất chấp căng thẳng địa chính trị tạm thời lắng dịu, vấn đề Syria tạm thời không còn được nhắc tới dồn dập như trong vài phiên trước. Đồng USD giảm khá nhanh.

Vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD suy yếu trở lại và sức cầu đối mặt hàng kim loại quý tăng vọt nhờ lực cầu từ xu hướng đi lên theo phân tích kỹ thuật. Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng để trả hàng cho phiên bán mạnh trước đó cũng góp phần đẩy giá vàng tăng nhanh.

Vàng tăng giá còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng mạnh và hiện đang ở gần mức cao nhất 3 năm do giới đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung do căng thẳng chính trị tại Trung Đông, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran và khủng hoảng kinh tế-chính trị tại Venezuela.

Việc hạn chế nguồn cung của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga từ đầu năm 2017 và sản lượng tại Venezuela sụt giảm cũng có tác động tích cực lên dầu.

Đồng USD giảm chủ yếu do áp lực chốt lời diễn ra khá mạnh. Rủi ro địa chính trị cũng như kinh tế vẫn còn đó. Giới đầu tư vẫn lo ngại những mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ tại Syria chưa thể giải quyết. Trong khi đó, xung đột thương mại Mỹ và Trung Quốc vẫn có chiều hướng gia tăng.

Trước đó, đồng USD đã có một phiên tăng trở lại sau xuống mức thấp nhất 3 tuần trong phiên đầu tuần. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, đồng bạc xạnh lại đang đánh mất những gì có được trong phiên trước.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn nằm xu hướng tăng giá. Ngưỡng kháng cự gần nhất là: 1.360 USD/ounce và sau đó là: 1.470 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất: 1.345 USD/ounce và sau đó là: 1.330 USD/ounce.

Trên thị trường vàng Việt Nam, đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng trong nước 30 ngàn đồng so với cuối phiên liền trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch ngày 18/4, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,01 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, thị trường vàng trong nước diễn biến khá sôi động với lưu lượng mua bán tăng mạnh tính từ thời điểm mở cửa cho tới cuối phiên. Mức giá duy trì quanh ngưỡng 37 triệu đồng mỗi lượng kết hợp với sự biến động từ giá vàng thế giới, kim loại quý hiện đang thu hút được sự quan tâm lớn từ phía nhà đầu tư. Ghi nhận đến cuối phiên ngày thứ Hai, lượng khách theo chiều bán vàng ra chiếm khoảng 60% trên tổng lượng khách hàng giao dịch tại Doji.