“Đột nhập” biệt thự nguy nga phòng khách 200 người của Giáng My

Giáng My ngoài vẻ xinh đẹp, cuốn hút thì còn có rất nhiều tài lẻ, đặc biệt là tài năng kinh doanh . Luôn xuất hiện trước công chúng trong những bộ váy áo, trang sức đắt tiền, Giáng My khiến cho cộng đồng mạng luôn “thổn thức” khi ngắm những bức ảnh cô chụp ngay tại ngôi nhà của mình. Căn biệt thự được trang trí lộng lẫy theo phong cách châu Âu, phòng khách có sức chứa lên tới 200 khách để Giáng My có thể mời bạn bè tới chơi. Phòng khách rộng lớn có thể biến thành một sảnh phục vụ buffe tiệc đứng trong những buổi tiệc hoa hậu đền Hùng Giáng My tổ chức tại nhà. Việc sử dụng gam màu trắng chủ đạo kết hợp với ánh sáng vàng khiến cho không gian trở nên ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Phòng ăn được Hoa hậu trang trí hết sức tinh tế. Dĩ nhiên là căn biệt thự không thể thiếu một chiếc bể bơi ngoài trời. Được lát đá xanh rất trang nhã, trên bờ là bộ bàn ghế uống cafe làm cho phối cảnh rất bắt mắt. Hoa hậu Giáng My cũng rất chịu chi cho việc mua sắm những phụ kiện trang trí cho căn biệt thư. Chiến đàn piano đặt ở vị trí rất trang trọng, thường xuyên được góp mặt trong những bức hình Giáng My chụp tại nhá.

