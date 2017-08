Đi chợ đặc sản “rặt đồng” mùa nước nổi ở ĐBSCL

Chợ cá đồng Phú Hội nằm ngay ngã tư sông Kinh Ruột (ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An Phú). Theo những cao niên tại đây, thì chợ cá này được hình thành từ xa xưa, chủ yếu mua bán, trao đổi các mặt hàng đặc sản “rặt đồng” của mùa nước nổi, như: cá linh, cua đồng, rắn bông súng, cá sặc, cá rô,… Cũng là chợ như bao vùng quê khác, nhưng chợ Phú Hội có nét độc đáo riêng nhóm chợ lúc 3 giờ sáng và 12 giờ trưa. Chợ nằm ở vị trí khá thuận lợi, là nơi giáp với biên giới Campuchia cũng là vùng “rốn lũ” có nguồn tôm cá hào sảng, chủ yếu là do nước tràn đồng, được ngư dân quanh vùng đánh bắt, rồi đem về chợ Phú Hội bán. Chợ cá đồng Phú Hội hoạt động kinh doanh quanh năm nhưng thời điểm sôi động nhất là mùa lũ từ tháng 7 đến hết tháng 11. Chợ nhóm lúc đêm khuya chủ yếu là mua bán mặt hàng cá linh. Cá linh được ngư dân chuyển đến các vựa cá, rồi sau đó các chủ vựa chuyển lên xe tải đến các chợ đầu mối cho bạn hàng kịp buổi chợ sáng. Riêng các loại cá khác thì được thu mua lúc chợ chiều. Ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ vựa ốc ở đây cười vui, nói: “Bình quân một ngày cơ sở thu mua từ 1-2 tấn ốc các loại, giá bình quân từ 15.000 -22.000 đ/kg. Tôi mang tiêu thụ cho thị trường TP.HCM và các nhà hàng, quán nhậu ở miền Tây”. Còn Bà Lê Thị Tám, chủ cơ sở thu mua ốc bươu vàng của dân Campuchia mang qua bán tại xã Phú Hội cho biết: Bình quân một ngày thu mua gần 20 tấn ốc, chủ yếu thuê người lễ ruột ốc đem đi bán cho các hộ nuôi cá làm thức ăn. Nhờ tập trung được lượng lớn nên so với nhiều chợ khác thì giá cá, tôm, cua đồng ở chợ Phú Hội khá… “mềm”, thu hút được thương lái từ nhiều địa bàn khác đến đây mua bán. Ngoài cá tôm ra chợ này đặc biệt bán các loại rùa, rắn, chuột… ….đến các loại rau đồng như bông súng, điên điển, rau nhút. Anh Trần Tuấn Nghĩa ở ấp Phú Thuận, phấn khởi: “Năm nay, nước về sớm hơn so với mọi năm, nên hơn tháng nay, ngày nào tôi cũng ra cánh đồng Phú Hội đặt dớn, lú,… từ 3 giờ sáng, sau đó mang cá ra đây bán lại cho thương lái. Ngày nào trúng mánh thì được 400 .000– 500.000 đồng, còn hôm nào ít nhất thì cũng được 200.000 đồng.

