Đào rừng “khủng” được rao bán 40 triệu ở miền Tây xứ Nghệ

Cách TP Vinh khoảng hơn 250 km về phía Tây, cứ mỗi độ sát dịp tết Nguyên đán, Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lại tấp nập hẳn lên với những “chợ đào” rực rỡ dọc hai bên QL 7A nối Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn sang nước bạn Lào. Những ngày này, có mặt nơi đây, chúng tôi mới cảm nhận rõ rệt sắc xuân đang đến rất gần với mọi người, mọi nhà nơi miền biên viễn của tổ quốc. Theo ghi nhận, đa phần những cành đào rừng đẹp, cành đào đá có tuổi đời hàng chục năm được người dân “săn” về từ các bản làng, các xã biên giới như Huồi Tụ, Mường Lống, Na Ngoi, Tây Sơn.. (huyện Kỳ Sơn), hay xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) hoặc được người dân đưa từ nước bạn Lào về để bày bán. Đứng bên cành đào được rao bán với giá 40 triệu đồng của mình, ông Trần Văn Độ - trú ở khối 1, Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cho biết: “Để có cành đào này, cách đây mấy tháng tôi phải sang huyện Noọng Hét (Lào) để nhờ người dân đưa đi khắp các cánh rừng tìm rồi đặt tiền trước cho họ, đến gần dịp tết mới chặt mang về đây”. Cành đào “khủng” của ông Độ được “trang trí” thêm mấy chú gà rừng khiến nhiều người xem vô cùng thích thú. Một số người dân nơi đây cũng cho biết thêm: “Những cây đào có thân hình to thường thì các doanh nghiệp, các công ty mua về sớm để trưng bày ở những nơi làm việc”. Giá bán mỗi cành đào ở đây giao động từ 300.000 đồng đến khoảng 40 triệu đồng. Không khí trở nên tấp nập khi nhiều thương lái ở dưới xuôi lên đây cũng lên “săn” những cành đào đẹp nhất để đưa về bán vào dịp sát tết ở nơi thành thị. Những cành đào khoe sắc, xuôi về thành phố như báo hiệu một mùa xuân mới đang đến rất gần với mọi người, mọi nhà nơi miền biên viễn của xứ Nghệ. Ngoài cây đào có giá khủng, đào rừng cũng được người dân bày bán la liệt dọc QL 7A, TT Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

