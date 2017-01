Dân miền Tây lùng sục tìm mua trái “cầu vàng” đón Tết

Những ngày qua, người dân ở tỉnh Hậu Giang và các địa phương lân cận như TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh bàn tán xôn xao về một loại mãng cầu xiêm có vỏ màu vàng “độc”, lạ mà người dân gọi nôm na là trái “cầu vàng”. Không ít người đã tìm đến tận vườn để đặt mua cho bằng được. Theo tìm hiểu của Ngon Sạch Lạ, trái mãng cầu xiêm da vàng trên là do một nhóm nông dân ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang sản xuất để bán riêng vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 này. Chị Nguyễn Thị Ướm – đại diện nhóm nông dân sản xuất loại trái trên cho biết: “Trái “cầu vàng” là do người dân ưu ái gọi vắn tắt cho dễ nhớ, dễ phân biệt thôi. Thật ra đó cũng là trái mãng cầu xiêm nhưng lại có da màu vàng tuyệt đẹp, khác hẳn với da màu xanh thông thường”. Chị Ướm cho biết, mãng cầu xiêm là 1 trong 5 loại trái cây dùng để chưng trong những ngày Tết. Khi hay có loại mãng cầu xiêm da vàng, nhiều người đã chọn mua thay cho loại trái màu xanh truyền thống. Do là năm đầu tiên làm thử nghiệm nên nhóm của chị Ướm chỉ sản xuất khoảng 800 trái. Để có trái mãng cầu da vàng đẹp mắt, nhóm nông dân xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã sử dụng túi bao trái, có kỹ thuật chăm sóc đặc biệt, bón phân hợp lý. Cũng theo chị Ướm, để có được sản phẩm trên, nhóm nông dân của chị đã sử dụng túi bao trái (được cải tiến, thiết kế đặc biệt). “Khi trái mãng cầu xiêm đạt 100 gram, chúng tôi sẽ tiến hành bao trái. Thông qua quy luật che chắn ánh sáng mặt trời, từ 2-2,5 tháng sau đó, da trái sẽ chuyển sang màu vàng hoàn toàn” – chị Ướm nói. Được biết, một trái mãng cầu da vàng chưng tết có giá từ 35.000 – 50.000 đồng/trái (tuỳ trọng lượng).

