Đại gia Việt dốc tiền xây nhà vườn hoài cổ, đẹp mê mẩn

1. Nhà vườn 5.000 m2 cổ nhất xứ Huế

Nhà vườn An Hiên (phường Kim Long, TP Huế) rộng gần 5.000 m2 với kiểu kiến trúc nhà rường cổ, độc đáo kết hợp vườn cây ăn quả bốn mùa. Ảnh: Zing. Ngôi nhà mang dấu ấn đậm nét, vừa có dáng vẻ quý tộc, lại vừa có màu sắc dân gian truyền thống. Cổng được xây bằng gạch cuốn vòm với những đường nét cổ kính đặc trưng của kiến trúc Huế. Ảnh: Zing. Nhà vườn An Hiên được thiết kế mẫu mực theo kiến trúc nhà vườn xứ Huế, chịu ảnh hưởng bởi thuật phong thủy. Ảnh: Zing. Kiến trúc và thiên nhiên hòa quyện vào nhau. Quần thể công trình rộng 4.608 m2 quay hướng chính về phía sông Hương. Chủ thể là một ngôi nhà rường nằm ở trung tâm khu vườn, rộng 135 m2. Ảnh: Zing. Ngôi nhà rường 3 gian 2 chái có tất cả 48 cột, cùng hệ thống vì kèo được làm bằng gỗ mít; đòn tay gỗ kiền kiền; ván ngăn trong nhà gỗ lim. Các cột được kê trên bệ đá. Ảnh: Zing. 2. Ngôi nhà vườn độc - cổ nhất Hà Thành

"Lạc" giữa con phố Hàng Bạc đông đúc của Hà Thành là một không gian xanh, yên bình của ngôi nhà vườn đã gần 100 tuổi. Ngôi nhà vườn đã khiến rất nhiều du khách nước ngoài tìm đến như một địa chỉ còn lưu giữ những giá trị văn hóa tinh thần của phố cổ Hà Nội. Ảnh: reatimes.vn. Đặc biệt ngôi nhà vườn cổ duy nhất Hà Nội này còn xuyên hai phố với cổng trước là 115 Hàng Bạc và cổng sau ở số 6 Đinh Liệt. Nhà xuyên phố là nét độc đáo của phố cổ Hà Nội. Ảnh: reatimes.vn. Ngôi nhà có kiến trúc Pháp cổ thể hiện ở kiểu cầu thang gỗ, nhà nhiều phòng, những chiếc cột to và cao với nhiều ô cửa. Ảnh: reatimes.vn. Khu vườn rộng xanh mát với các loài cây cau, lộc vừng, tre đằng ngà, trúc quân tử... Đặc biệt những hàng cau xanh mượt, thân cao hàng chục mét được trồng ngay từ khi ngôi nhà xây dựng. Vào mùa hè, cây móng rồng nở hoa thơm ngát. Ảnh: reatimes.vn. 3. Khu nhà vườn cổ triệu đô của đại gia Quảng Nam

Trong khu vườn nhà cổ triệu đô của cha con ông Lê Văn Tăng (Điện Bàn, Quảng Nam), mỗi ngôi nhà đều độc đáo và mới lạ nhờ kèm theo một lý lịch của từng chủ nhân và từng vùng miền đặc trưng. Ảnh: Vietnamnet. Theo mô tả của ông Lê Văn Tăng, đây là ngôi nhà mà cha con ông giành toàn bộ tâm huyết cũng như công sức để đầu tư xây dựng. Ảnh: Vietnamnet. Nếu tính thời giá hiện tại, khu vườn nhà cổ này có giá hơn 10 triệu USD. Ảnh: Vietnamnet. Nguyên số tiền đầu tư vào nó, ông Tăng tiết lộ, đã lên đến hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet. Tất cả gần như còn nguyên vẹn, được trưng bày để thế hệ hôm nay nhớ về quá khứ một thuở nghèo khó của cha ông. Ảnh: Vietnamnet.

