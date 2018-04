Cùng Đặng Lê Nguyên Vũ, những đại gia Việt "lao đao" nửa đầu năm 2018

"Vua cafe Việt" Đặng Lê Nguyên Vũ và cuộc ly hôn nghìn tỷ

Cuộc ly hôn giữa vợ chồng đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo gây ồn ào bởi sự tranh giành pháp lý, quyền lực kéo dài suốt 3 năm qua. Đến nay, cuộc ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Việt vẫn chưa có hồi kết, thậm chí còn gây tranh cãi lớn trong dư luận khi bà Thảo lên tiếng kể lại quá trình chung sống, gắn bó với chồng cũng như những mâu thuẫn phát sinh với "vua cà phê Việt". Ảnh: Infonet. Bà Thảo cho biết, nguyên nhân sự đổ vỡ của vợ chồng bà bắt nguồn từ 49 ngày lên rừng thiền và tuyệt thực của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Zing. Chia sẻ của bà Thảo ngay sau đó đã tạo nên cơn sốt và nhiều luồng dư luận trái chiều về bản chất cuộc ly hôn của vợ chồng bà. Ngay cả nhiều chuyên gia kinh tế cũng lên tiếng vì họ lo lắng cho thương hiệu quý giá cà phê Trung Nguyên mà ông Vũ đang sở hữu. Ảnh: VTC News. Đến thời điểm hiện tại, đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn không lên tiếng. Chỉ có nhiều người thân thiết với ông cho biết sức khỏe của ông chủ cà phê Trung Nguyên vẫn bình thường và đang điều hành doanh nghiệp ổn định. Ảnh: Zing. Chắc chắn, trong thời gian tới, cuộc chiến tình - tiền của vợ chồng "vua cà phê" vẫn chưa thể đến hồi kết và sẽ vẫn là điểm nóng thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: Dân Việt. Nữ đại gia Chu Thị Bình 'bốc hơi' 245 tỷ đồng tại Eximbank

Năm 2011, nữ đại gia Chu Thị Bình mở sổ tiêt kiệm 5 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng tại Eximbak chi nhánh TP.HCM. Hết kỳ hạn, khách đáo hạn, gửi tiếp vốn và nhập lãi với các sổ hộ khẩu khác nhau. Ảnh: tvphapluat.vn. Từ năm 2014 - 2016, giao dịch tiếp diễn, bà Bình trở thành khách hàng VIP tại Eximbank. Các giao dịch được thực hiện tại nhà, nới làm việc của bà Bình với ông Lê Nguyễn Quốc Hưng - Nguyên PGĐ Eximbak chi nhánh TP.HCM hoặc nhân viên ngân hàng được cử đến tận nhà. Ảnh: Zing. Ngày 28/2/2016, khách thông báo tất toán sổ với số tiền gốc lãi là hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, 245 tỷ đồng đã bốc hơi. Ngân hàng và phía bà Bình đã nhiều lần làm việc với nhau nhưng không tìm được tiếng nói chung nên ngày 6/3/2017, Eximbank đã gửi đơn tố giác hành vi của ông Lê Nguyễn Hưng lên công an. Ảnh: thuongtruong24h.vn. Đầu năm 2018, cơ qua điều tra đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Eximbank. Tuy nhiên, ông Lê Nguyễn Hưng làm giả văn bản người được ủy quyền để rút tiền từ tài khoản của bà Bình để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng đã bỏ trốn. Ảnh: Zing. Ngày 27/2/2018, Eximbank muốn trả "một tỷ lệ nhất định" và chờ quyết định của tòa. Tuy nhiên, khách hàng Chu Thị Bình từ chối nhận khoản tiền tạm ứng 14,8 tỷ đồng mà Eximbank đề nghị. Ảnh: thegioihoinhap.vn. Đại gia Dương Ngọc Minh lỗ nặng

Tham vọng tỷ USD của ông Dương Ngọc Minh, chủ tịch HĐQT CTCP Hùng Vương (HVG), ngày càng trở nên xa vời khi mà các doanh nghiệp vào tay ông đều dính thua lỗ nặng. Ảnh: vietdaily.vn. Theo Diễn đàn kinh tế Việt Nam, cổ phiếu HVG của ông Dương Ngọc Minh giảm mạnh sau thông tin cá tra có khả năng bị áp thuế chống bán phá giá cao kỷ lục. Ảnh: Internet. Trước đó, theo báo cáo tài chính sau kiểm toán niên độ 2016-2017, HVG đã lỗ thêm hàng trăm tỷ đồng khiến nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn. Sau kiểm toán, tổng lỗ lũy kế của Thủy sản Hùng Vương lên tới hơn 420 tỷ đồng. Ảnh: vietbao.vn. Tổng doanh thu giảm khá mạnh xuống còn khoảng 15,5 ngàn tỷ đồng. Tổng tài sản chỉ còn hơn 10 ngàn tỷ đồng, trong khi tổng nợ ngắn ở mức gần 11 ngàn tỷ đồng. Tổng nợ ở mức gần 12 ngàn tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu chỉ ở mức hơn 3,1 ngàn tỷ đồng. Ảnh: ĐSPL. Ông Dương Ngọc Minh cũng đã phải bán tài sản trả nợ sau một chuỗi ngày vung tiền ngàn tỷ vào hàng loạt các vụ thâu tóm trong ngành thủy sản. HVG đã thoái vốn và giải thể CTCP Địa ốc An Lạc. Hùng Vương thanh lý hết các bất động sản hiện có thuộc Địa ốc An Lạc, gồm rất nhiều lô bất động sản ở những vị trí đắc địa tại TP.HCM. Ảnh: LĐO.

