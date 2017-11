Choáng váng 10 "siêu quả" đắt đỏ nhất thế giới

Lọt vào top trái cây đắt nhất thế giới, táo Sekai Ichi là niềm tự hào của Nhật Bản đồng thời là loại táo số 1 trên thế giới. Ảnh: First We Feast. Mỗi quả táo Sekai Ichi nặng 1kg, có quả nặng tới 2kg. Táo được thụ phấn bằng tay tỉ mỉ. Mỗi quả táo sau khi thu hoạch được rửa trong mật và dán nhãn thủ công. Đây chính là lý do khiến táo Sekai Ichi có giá 21 USD/ quả (tương đương 420.000 đồng). Ảnh: 3fmart. Cũng là một trái cây đến từ Nhật Bản, nho Ruby Roman có vỏ màu đỏ anh đào, các quả nho chín đều, căng mọng, lớn như trái bóng bàn, ngọt rất đậm. Ảnh: WJC. Phải mất 14 năm mới phát triển thành công giống nho này. Trong một lần bán đấu giá, chùm nho Ruby Roman được trả 13,463 USD (khoảng 300 triệu đồng). Ảnh: Japan. Dâu tây Nữ hoàng Sembikiya (Nhật Bản) có giá 85 USD (gần 1,9 triệu đồng)/hộp 12 quả. Ảnh: The Tokyo Times. Cam lai quýt Dekopon nổi tiếng với vị ngọt đậm và một lớp vỏ căng mọng. Một hộp cam Dekopon (6 quả) có giá 80 USD, tức mỗi quả 13 USD (gần 300.000 đồng). Ảnh: Rakuten. Dưa hấu đen Densuke là một trong những loại quả đắt đỏ nhất thế giới. Tháng 6/2008, người ta choáng vàng khi một quả dưa hấu đen Densuke được bán với giá 250.000 Yên (gần 140 triệu đồng). Ảnh: Tripzmate. Dưa hấu đen đắt như vậy vì mỗi lần thu hoạch chỉ được vài chục quả. Đây cũng là món quà xa xỉ mà chỉ giới siêu giàu mới dám mua. Ảnh: The Telegraph. Xoài Taiyo-no-Tamago là giống xoài đặc biệt được trồng ở Myazaki (Nam Kyusu, Nhật Bản). Một cặp xoài từng được bán với giá 3.000 USD (tương đương khoảng 60 triệu đồng). Ảnh: SAYS Malaysia. Mỗi trái xoài Taiyo-no-Tamago có trọng lượng ít nhất 350 gram và thơm, ngọt hơn xoài thông thường. Ảnh: Mesubim. Dứa của trung tâm nghiên cứu thực vật Lost Gardens of Heligan (Anh) là loại dứa trồng theo phương pháp chăm sóc tốn kém từ thời Victoria. Ảnh: Alux. Dứa không sử dụng phân bón hóa học. Nếu bán đấu giá, mỗi quả dứa có giá 16.000 USD (tương đương hơn 300 triệu đồng). Ảnh: The Telegraph.Dưa hấu vuông được tạo ra bởi những nông dân của đảo Shikoku (Nhật Bản). Mỗi quả dưa hấu vuông có giá 800 USD và trở thành trái cây được những vị khách giàu có trên khắp thế giới ưa chuộng. Ảnh: Wiki. Để có mức giá 6 USD/quả (khoảng 150.000 đồng), chuối Gokusen phải đạt chiều dài chuẩn là 23cm và nặng hơn 200gr. Ảnh: Foodbeast. Loại chuối này được tạo ra từ 100 loài khác nhau và đạt tiêu chuẩn với ba vị ngọt, thơm và tinh chế hơn so với chuối thường. Ảnh: SoraNews24. Video: Top 10 Loại Trái Cây Đắt Đỏ Nhất Thế Giới (Nguồn Yan)

