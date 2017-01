Choáng ngợp cây cảnh cổ tiền tỷ đón Tết Đinh Dậu

Một trong những cây cảnh cổ tiền tỷ đang gây sốt thị trường cây cảnh trước Tết Đinh Dậu là cây me cổ 100 tuổi ở Sài Gòn. Chủ sở hữu cây me cổ có một không hai này là ông Võ Văn Hai (49 tuổi, phường Linh Đông, quận Thủ Đức). Ảnh: Tintuc. Cây me khủng này được chủ vườn đánh giá là có dáng bay và đang được nhiều đại gia đến hỏi mua với giá hơn 3 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. Thoạt nhìn "cụ me" đã già nua nhưng lá cây vẫn rất tươi tốt và quả sum suê. Ảnh: Dân Việt. Cây vạn niên tùng của ông Thông ở quận Thủ Đức, TP HCM có tuổi đời khoảng 150 tuổi được trả giá lên đến 1,2 tỷ đồng nhưng ông vẫn chưa chịu bán. Cây khế cảnh hơn 100 tuổi có dáng trực diện của vườn kiểng Nam Bộ (tỉnh Bến Tre) được nhiều chuyên gia sinh vật cảnh đánh giá là một trong những tuyệt phẩm hiếm có. Ảnh: Tintuc. Dịp Tết Nguyên đán năm nay nhiều đại gia Việt cũng tìm đến vườn trả giá tiền tỷ nhưng chủ nhân của nó là nghệ nhân Bùi Quốc Nam vẫn không chịu bán. Ảnh: Zing. Điểm đặc biệt của cây này là phần gốc uốn thế rất độc. Ảnh: Zing. Cùng với đó là mỗi tầng tán cây đều nặng trĩu quả. Ảnh: Zing. Cặp khế cảnh hơn 100 tuổi của vườn kiểng Nam bộ ở Bến Tre nặng gần 3 tấn được định giá hơn 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. Cây khế có dáng trực tuyệt đẹp. Ảnh: Dân Việt. Qủa khế mọc ngay trên thân cây cổ sần sùi rất độc. Ảnh: Dân Việt. Cây mai vàng 5 cánh khoảng 80 tuổi đang được chăm sóc. anh Nguyễn Nhật Khánh (42 tuổi, quận Thủ Đức) được trả giá đến cả tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet. Cây mai cổ cao 3 m, mang thế “trực”, các cành xum xuê, mọc sát gốc tỏa rộng ra theo dáng ngửa tay xin lộc trời. Ảnh: Tintuc. Cây mai vàng 5 cánh khác có thế “siêu phong” được anh Khánh rao bán tại vườn giá 800 triệu. Nhiều người có kinh nghiệm chơi cây cảnh đánh giá cây này ít nhất phải đến 100 năm tuổi. Ảnh: Vietnamnet. Cây mai 200 tuổi của một chủ vườn Đồng Tháp đang được trưng bày tại chợ hoa xuân Đinh Dậu công viên 23/9 TP HCM cũng gây choáng dư luận khi được chủ nhân "hét" 2,7 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Sơn. Toàn thân cây mai từ gốc đến ngọn đầy nụ khiến mọi người thấy thích thú, ngạc nhiên.

