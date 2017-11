Chẳng phải đại gia, những hot girl này vẫn kiếm trăm triệu mỗi tháng

1. Trang Cherry - Hot girl bỏ đại học kiếm nửa tỷ/ tháng

Trang Cherry tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 1995, là một nhà thiết kế trẻ có tiếng ở Hà Nội. 18 tuổi, có thành tích học tập khá tốt, Trang thi đỗ vào trường Đại học Thương mại Hà Nội nhưng vì đam mê thời trang, cô đã quyết định xin bố mẹ bảo lưu việc học để theo đuổi mơ ước của mình. Ảnh: ĐSPL. Chỉ sau một thời gian theo học NTK Hoài Nam, cô đã được anh đã nhận ra tài năng và quyết định đào tạo trở thành NTK chuyên nghiệp. Ảnh: ĐSPL. Với tài năng vượt trội trong thiết kế, Trang có một khoản thu nhập khá lớn - khoảng nửa tỷ đồng từ những bộ sưu tập thời trang của cô. Ảnh: ĐSPL. Bên cạnh đó, hot girl 9X còn sở hữu dáng người mảnh, làn da trắng và khuôn mặt xinh xắn. Nhiều dân mạng nhận xét cô có khuôn mặt với nhiều nét giống nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, Dương Mịch và còn được dân mạng đặt cho biệt danh“hotgirl nửa tỉ đồng”. Ảnh: ĐSPL.

2. Lê Việt Trinh - Thu nhập 500 triệu/tháng

Cô nàng 9x xinh đẹp Lê Việt Trinh (SN 1993, ở Kon Tum) đã quyết định từ bỏ công việc mà không ít người mong ước có được ở tuổi 23 để quyết định khởi nghiệp với lĩnh vực kinh doanh làm đẹp tại quê nhà. Ảnh: Thethaovanhoa.vn. Sau khi vay vốn, cô nàng đã đem bí quyết chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trung niên về đông y mà mình đã học hỏi và tích lũy kinh nghiệm được để “làm giàu”. Ảnh: Thethaovanhoa.vn. Nhờ vào niềm đam mê pha chút “máu liều” từ bé, chỉ sau một thời gian ngắn, cô nàng đã kiếm được ít nhất 300 triệu mỗi tháng, có lúc lên đến 500 triệu từ niềm đam mê của mình. Ảnh: Thethaovanhoa.vn. Không những vậy, hot girl Tây Nguyên còn tạo công ăn việc làm cho 17 người. Ảnh: Thethaovanhoa.vn. Chia sẻ trên Thethaovanhoa.vn, Trinh cho hay, chỉ sau gần nửa năm, mình cũng đã trả gần hết số nợ ban đầu. Những gì có được hôm nay, Việt Trinh gói gọn nó trong 3 từ “đam mê, có tâm và liều”. Ảnh: Thethaovanhoa.vn. 3. Lê Hà Phương - 9X Ngoại thương thu nhập 500 triệu/tháng

Cô chủ Lê Hà Phương (SN 1992, Hà Nội) tốt nghiệp loại giỏi chương trình tiên tiến ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội và tìm được một công việc ổn định sau khi ra trường, song Phương vẫn luôn khao khát khởi nghiệp riêng. Ảnh: Afamily. Ngay từ năm 2012, khi còn là sinh viên năm 2, bằng số vốn 10 triệu đồng tích góp được cô đã bắt tay xây dựng cửa hàng váy cưới riêng cho chính mình. Ảnh: Afamily. Theo Tuổi trẻ Thủ đô, vào những tháng cao điểm của mùa cưới, thu nhập của xưởng váy đem lại lên đến gần 1 tỉ đồng, những tháng thấp điểm là khoảng 500 triệu đồng. “Nữ doanh nhân 9X” cũng đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục nhân viên với mức lương trung bình 5 triệu/tháng. Ảnh: Afamily. Phương luôn tâm niệm: “Mỗi sáng ngủ dậy bạn có hai sự lựa chọn: Tiếp tục ngủ với ước mơ của mình, hoặc là thức dậy và theo đuổi ước mơ. Thất bại là không dám thừa nhận những gì mình thích và theo nó đến cùng, là chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Các bạn trẻ hãy cứ dám làm đi, vấp ngã không phải là thất bại mà chỉ là chưa cố gắng hết sức”. Ảnh: Afamily. 4. Lưu Hoàn Mỹ - Hot girl 9x kiếm 100 triệu mỗi tháng

Hot girl 9x kiếm trăm triệu mỗi tháng Lưu Hoàn Mỹ sinh năm 1995 đang được nhiều bạn trẻ hâm mộ nhờ gương mặt yêu kiều và nước da trắng mịn chẳng thua kém gì các hot girl và sự thành công ở độ tuổi 21 khi làm chủ 10 đại lý và gần 20 cộng tác viên trên toàn quốc về kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp. Ảnh: Facebook nhân vật. Do kinh tế gia đình nghèo khó, thời gian đầu kinh doanh Mỹ đều phải tự lực chỉ với 2 triệu tiền tiết kiệm, cô cũng táo bạo xin nghỉ học để theo đuổi con đường buôn bán. Ảnh: Facebook nhân vật. Bỏ mặc ý kiến phản đối của gia đình, Mỹ đã quyết định đánh cuộc cả tương lai và sự nghiệp của mình bằng một số loại mỹ phẩm làm trắng da. Ảnh: Facebook nhân vật. Cũng giống như bao nghề khác, buôn bán mỹ phẩm luôn tồn tại những mảng tối, những khó khăn tiềm ẩn mà ai không bền lòng, quyết tâm chắc khó có thể trụ vững để thành công. Ảnh: Facebook nhân vật. Được biết, nhờ sự cố gắng, hiện tại Mỹ đã mua được ô tô do chính tiền cô kiếm được, mỗi tháng toàn bộ hệ thống kinh doanh thu về khoảng 100 triệu. Ảnh: Facebook nhân vật. 5. Nữ nhiếp ảnh gia 9X kiếm 150 triệu mỗi tháng

Tốt nghiệp hệ cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, Lê Mai Thảo (nick name là Tani Lee) lại không thích sự gò bó của các công việc văn phòng, cô tự mở một studio ảnh ở Hà Nội từ hai bàn tay trắng. Để rồi, thu nhập từ nghề nhiếp ảnh mang lại cho Thảo khoảng khoảng 150 triệu/tháng. Ảnh: ĐSPL. Thảo chia sẻ: “Mình từng nghĩ tại sao mình kiếm tiền được bằng việc sửa ảnh cho người khác mà không nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền hơn từ đam mê ấy. Mình đã không lầm khi giờ đây, với một cô gái trẻ như mình đã có thu nhập trăm triệu mỗi tháng, con số không quá lớn với nhiều người nhưng mình cảm thấy rất tự hào vì mình đã bắt đầu từ con số 0”. Ảnh: ĐSPL. Bên cạnh đó, Mai Thảo cũng tự nhận mình là cô gái có nhiều tham vọng. Ái mộ Emily Soto – nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ, Thảo muốn có được sự ảnh hưởng như vậy ở Việt Nam, cô mong một ngày nào đó, người ta sẽ nhắc tới cô với danh xưng Tani Lee của Việt Nam. Ảnh: ĐSPL.

