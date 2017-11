Cánh đồng dưa chuột lãi khủng, giá cao kỷ lục Nghệ An

Vụ đông năm nay, nhiều hộ nông dân ở huyện Anh Sơn, Nghệ An phấn khởi vì dưa chuột vừa được mùa, giá lại cao kỷ lục 15.000 đồng/kg. Thời điểm này, bà con nông dân huyện Anh Sơn đang tất bật vào mùa thu hoạch dưa chuột vụ đông. Nhờ chăm sóc tốt, ruộng dưa chuột năm nay rất sai quả, chất lượng đồng đều. Nhà trồng nhiều, mỗi ngày hái được 80-90kg dưa chuột, có ngày được 120kg. Sau khi trừ chi phí vụ dưa chuột năm nay mang về cho gia đình khoảng 40 triệu đồng. Hộ trồng ít hơn cũng đạt 15 - 20 triệu đồng. Đây là giống dưa cỏ địa phương được người dân tự để giống. Quả không to nhưng ăn giòn, ngọt và thơm nên người tiêu dùng rất ưa thích. Theo ước tính của người dân, năng suất dưa chuột bình quân đạt 1,5 tấn/sào. Trừ chi phí, người dân thu nhập 100-150 triệu đồng/ha. Dưa chuột là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, vốn chi phí đầu tư thấp, hiệu quả cao. Niềm vui cửa người dân khi thương lái đến mua tại ruộng với giá cao. Với giá trị cao, huyện Anh Sơn đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng dưa chuột trên các diện tích đất màu, đất đồi vệ...Nguồn ảnh: Báo Nghệ An. Video: Cách trồng dưa chuột tại nhà sai trĩu quả - 1 tháng là thu hoạch (Nguồn Xanh Mộc/Youtube)

