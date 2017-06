Cận cảnh cây cau "quái vật" 6 ngọn, 2 buồng

Bà Trần Thị Lệ Phương (60 tuổi), ở Đồng Thổ, thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, chủ nhân cây cau quái vật này kể: "Đây là cây cau rài (do trái rụng xuống và tự mọc, không phải gieo ươm ) đã được khoảng 10 năm tuổi. Sau 4 năm đầu tiên phát triển và có 1 ngọn như bình thường, cây cau bất ngờ tách ra và phát triển thành 6 ngọn như bây giờ". Theo bà Phương thì đến mùa thì cả 6 ngọn vẫn ra hoa bình thường. Thế nhưng trái chỉ ra to cỡ ngón tay cái người lớn thì dừng lại và rụng, chứ không lớn thêm nữa. Qua qua sát thì cây cau đặc biệt này cao khoảng 4 m, thân có kích cỡ to hơn gấp 1,5 lần so với cây cùng tuổi. Cá biệt nơi to nhất gần 3 vòng gan tay ôm của người lớn. Từ gốc lên đến vị trí thân tách ra làm 6 ngọn khoảng 2m. Và từ điểm tách lên đến bẹ ở mỗi ngọn ước từ 40-60cm. Độc đáo hơn là do bị che khuất nên khi đứng bên này chỉ nhìn thấy được 5 ngọn, nhưng khi sang bên đối diện mới thấy đủ 6 ngọn. Không chỉ thu hút đông người từ các nơi khác đến chiêm ngưỡng, bà Phương cho biết: "Đã có nhiều người đến hỏi mua cây cau nhưng tôi không bán vì muốn giữ lại để làm cảnh".

