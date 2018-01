Bonsai ô liu giá bạc triệu gây “sốt” thị trường cây cảnh Tết

Ô liu (phiên âm từ tiếng Pháp olive; danh pháp khoa học Olea europaea) là một loại cây nhỏ thuộc họ ô liu (Oleaceae). Ảnh: kenhphunu.com. Theo thông tin trên wesite kuromatsubonsai.com, ô liu rất phổ biến ở California và châu Âu. Ảnh: kuromatsubonsai.com. Tuy nhiên, chỉ vài năm nay, ô liu bonsai mới thực sự ra mắt giới mê cây cảnh trên thế giới. Ảnh: vi.aliexpress.com. Ngoài chức năng là cây thực phẩm, nó nhanh chóng trở thành loại cây trang trí tuyệt đẹp. Ảnh: vi.aliexpress.com. Hơn nữa, ô liu còn là loài cây ăn trái dễ trồng, vì có khả năng thích nghi với không khí khô và đất khô. Do đó, nó càng được ưa chuộng. Ảnh: kuromatsubonsai.com. Trong môi trường tự nhiên, cây ô liu có thể phát triển đến 6m. Ảnh: amazon.com Cây ô liu bonsai được cho rằng mang một ý nghĩa về mặt phong thủy, thể hiện sự sum suê, trù phú, ấm no. Ảnh: bomboniereroccaro.com.

' Năm nay, bonsai ôliu đang là loại cây hot trên thị trường Tết ở Việt Nam. Ảnh: vi.aliexpress.com. Hiện bonsai ô liu đang được rao bán trên mạng với giá dao động trên dưới 1 triệu đồng. Ảnh: vi.aliexpress.com. Lá cây ô liu hình bầu dục, mặt lá bóng, xanh thẫm. Ảnh: vi.aliexpress.com. Hoa ô liu có cánh rời, nhỏ, màu trắng xanh. Ảnh: vi.aliexpress.com. Quả mọng hình bầu dục dài, khi chín màu xanh đen. Ảnh: vi.aliexpress.com. Ảnh: amazon.com Nhiều dân sành cây cảnh đang cố "lùng" mua bonsai ô liu về trang trí nhà đón Tết. Ảnh: amazon.com Video "Ấn tượng với bonsai bay ‘Made in Vietnam’". Nguồn: VTC1

