10 phố mua sắm đắt đỏ nhất hành tinh

Theo bình chọn trên tạp chí Forbes, đại lộ số 5 New York đứng đầu danh sách đường phố mua sắm đắt đỏ nhất thế giới với giá thuê cửa hàng trên phố 3.500 USD/foot vuông/năm. Đây là một trong những đại lộ lớn và sôi động bậc nhất nước Mỹ. Ảnh: 72ppi. Với 2.399 USD/foot vuông/năm, đường Causeway Bay, Hồng Kông xếp vị trí thứ hai. Đây là khu vực mua sắm nổi tiếng nhất Hồng Kông với các loại mặt hàng cao cấp từ thời trang cho tới điện tử tiêu dùng. Ảnh: Wiki. Đại lộ Avenue des Champs Elysees tại Paris, Pháp đứng vị trí thứ ba về độ đắt đỏ của mặt bằng cho thuê toàn cầu. Giá thuê trung bình hàng năm tại đây 1.372 USD/foot vuông. Đường phố luôn tấp nập bởi các quán cà phê, rạp chiếu phim, cửa hàng...Ảnh: Paris. 1.321 USD/foot vuông là mức giá thuê hàng năm tại phố New Bond, London, Anh. Ngoài những mẫu thiết kế thời trang từ cuối thế kỷ 18, đường phố còn nổi tiếng với nhiều thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Dior, Patek Philippe...Ảnh: The Time. Thiên đường mua sắm Via Montenapoleone, Milan của Italia luôn cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất của thế giới. Giá cho thuê tại đây khoảng 1.035 USD/foot vuông/năm. Ảnh: Flickr. Nằm giữa Market Street và King Street, Pitt Street Mall là trung tâm mua sắm sầm uất của Sydney. Nhiều cửa hàng gắn liền với các thương hiệu tên tuổi trên thế giới như Myer, Glasshouse, David Jones, Sydney Arcade. Giá thuê trên phố khoảng 921 USD/foot vuông/năm. Ảnh: Ronstan. Bahnhofstrasse, Zurich là một trong những phố có nhiều cửa hàng độc quyền nhất trên thế giới. Bạn sẽ tìm thấy mọi món đồ yêu thích từ nhẫn kim cương, đồng hồ, quần áo cho tới những thanh chocolate tuyệt ngon. Giá thuê cửa hàng trên phố là 895 USD/foot vuông/năm. Ảnh: Sleep Late. The Ginza là khu phố mua sắm sầm uất, sang trọng nhất Tokyo, Nhật Bản. Không chỉ giá thuê cửa hàng đắt 882 USD/foot vuông/năm, một ly cà phê ở đây còn có giá hơn 100 USD. Ảnh: Tokyo. Myeongdong là khu phố hàng hiệu nổi tiếng bậc nhất thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Dãy phố chính tại đây tập trung nhiều thương hiệu thời trang chất lượng cao. 882 USD/foot vuông là giá thuê cửa hàng hàng năm tại đây. Ảnh: Hostelseoultower. Kohlmarkt là một trong những đường phố lâu đời nhất tại Vienna. Tại đây, khách hàng dễ dàng tìm thấy nhiều thương hiệu quốc tế như Akris, Diesel, Chanel, Bulgari Store, Ferragamo, Giorgio Armani, Gucci, Louis Vuitton. Giá thuê hàng năm trên phố khoảng 478 USD/foot vuông. Ảnh: Vienna.

