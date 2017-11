AirlineRating dựa trên 13 tiêu chí đánh giá 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới 2018. Các tiêu chí đó bao gồm: đánh giá sản phẩm, xếp hạng an toàn, đánh giá khách hàng, tuổi tàu bay, khả năng sinh lợi, hạng vé phổ thông, hạng vé thương gia, hiệu quả đầu tư, môi trường, các vấn đề về lao động, sự cố bay, các sáng kiến áp dụng và phải được lọt vào Top 50 hãng hàng không hàng đầu thế giới. Dù AirlineRating đã nâng từ 9 lên 13 tiêu chí đánh giá trong năm nay nhưng Air New Zealand vẫn tiếp tục đứng đầu danh sách 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2018. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Air New Zealand được vinh danh. Không sở hữu khoang hạng nhất sang trọng như Qantas song với đa số khách hàng, Air New Zealand vẫn là sự hài lòng tối đa. Dưới sự điều hành của CEO Alan Joyce, hãng hàng không Qantas chuyển đổi và trở thành sự đầu tư đầy tiềm năng khi giá cổ phiếu tăng từ mức 0,76 USD lên tới 4,88 USD. Vị trí thứ 3 thuộc về hãng hàng không quốc gia Singapore. Singapore Airlines hoạt động chính tại Sân bay Quốc tế Changi Singapore và hiện diện ở các thị trường hàng không Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á, Châu Phi. Hãng hàng không Virgin Úc được các chuyên gia đánh giá cao về các sản phẩm kinh doanh lâu dài. Các phi hành đoàn cũng có đẳng cấp riêng và ghi điểm ở sự phụ vụ. Là hãng hàng không hàng đầu của Richard Branson, Virgin Atlantic Airways luôn đạt được điểm số cao về sự hài lòng của khách hàng. Trong khi hãng hàng không Etihad phải đối mặt với việc bị xóa sổ thì các giá trị cốt lõi của nó vẫn được duy trì. Hiện tại, khi sự khủng hoảng tài chính qua đi, các chuyên gia tin rằng Etihad nhanh chóng vượt lên top dẫn đầu trong năm tới. Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) hoạt động ngày càng tốt. ANA được dự đoán sẽ là đối thủ chính của danh hiệu hàng đầu trong năm tới. Korean Air là hãng phát triển mạnh mẽ nhất trong ngành hàng không thế giới. Từ một “kẻ tị nạn” vào năm 2000, Korean Air đã trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu và nó vẫn không ngừng tiếp tục gây ấn tượng. Sản phẩm mang đến cho khách hàng của hãng hàng không Cathay Pacific luôn đạt chất lượng cao. Sau sự sụp đổ tài chính năm 2010 – 2011, hãng hàng không Nhật Bản đang xây dựng lại thương hiệu. Nguồn ảnh: Business Insider.

AirlineRating dựa trên 13 tiêu chí đánh giá 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới 2018. Các tiêu chí đó bao gồm: đánh giá sản phẩm, xếp hạng an toàn, đánh giá khách hàng, tuổi tàu bay, khả năng sinh lợi, hạng vé phổ thông, hạng vé thương gia, hiệu quả đầu tư, môi trường, các vấn đề về lao động, sự cố bay, các sáng kiến áp dụng và phải được lọt vào Top 50 hãng hàng không hàng đầu thế giới. Dù AirlineRating đã nâng từ 9 lên 13 tiêu chí đánh giá trong năm nay nhưng Air New Zealand vẫn tiếp tục đứng đầu danh sách 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2018. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Air New Zealand được vinh danh. Không sở hữu khoang hạng nhất sang trọng như Qantas song với đa số khách hàng, Air New Zealand vẫn là sự hài lòng tối đa. Dưới sự điều hành của CEO Alan Joyce, hãng hàng không Qantas chuyển đổi và trở thành sự đầu tư đầy tiềm năng khi giá cổ phiếu tăng từ mức 0,76 USD lên tới 4,88 USD. Vị trí thứ 3 thuộc về hãng hàng không quốc gia Singapore. Singapore Airlines hoạt động chính tại Sân bay Quốc tế Changi Singapore và hiện diện ở các thị trường hàng không Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á, Châu Phi. Hãng hàng không Virgin Úc được các chuyên gia đánh giá cao về các sản phẩm kinh doanh lâu dài. Các phi hành đoàn cũng có đẳng cấp riêng và ghi điểm ở sự phụ vụ. Là hãng hàng không hàng đầu của Richard Branson, Virgin Atlantic Airways luôn đạt được điểm số cao về sự hài lòng của khách hàng. Trong khi hãng hàng không Etihad phải đối mặt với việc bị xóa sổ thì các giá trị cốt lõi của nó vẫn được duy trì. Hiện tại, khi sự khủng hoảng tài chính qua đi, các chuyên gia tin rằng Etihad nhanh chóng vượt lên top dẫn đầu trong năm tới. Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) hoạt động ngày càng tốt. ANA được dự đoán sẽ là đối thủ chính của danh hiệu hàng đầu trong năm tới. Korean Air là hãng phát triển mạnh mẽ nhất trong ngành hàng không thế giới. Từ một “kẻ tị nạn” vào năm 2000, Korean Air đã trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu và nó vẫn không ngừng tiếp tục gây ấn tượng. Sản phẩm mang đến cho khách hàng của hãng hàng không Cathay Pacific luôn đạt chất lượng cao. Sau sự sụp đổ tài chính năm 2010 – 2011, hãng hàng không Nhật Bản đang xây dựng lại thương hiệu. Nguồn ảnh: Business Insider.