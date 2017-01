10 đồng xu in lỗi đắt đỏ nhất thế giới

Ra đời năm 1969, đồng xu in hình Cựu Tổng thống Lincoln được coi là đồng xu in lỗi đắt đỏ nhất khi có giá trị lên tới 35.000 USD. Đồng xu "One Cent" được nhiều người Mỹ biết đến khi nó xuất hiện trên tờ báo nổi tiếng nhất năm 1995 USA Today. Ước tính giá trị của đồng xu khoảng 50 USD. Nhiều người có sở thích sưu tập One Cent bởi sự hiếm của nó. Đồng xu in hình Tổng thống Mỹ đầu tiên phát hành năm 2007 có một số lỗi trong quá trình đúc ở bên cạnh. Mặc dù không được sử dụng nhưng mọi người vẫn giữ nó như một biểu tượng trong lịch sử. Giá trị của đồng xu rơi vào khoảng 50 đến 3000 USD. Ra đời vào năm 1982, đồng xu in lỗi này ước tính trị giá 50 USD và được coi là một trong những đồng xu quý nhất. Đồng xu "One Cent" màu đồng này ra đời trong ba năm 1998, 1999 và 2000. Trong số đó, đồng xu năm 1999 được coi là hiếm và giá trị nhất với 600 USD. Ra đời vào năm 2004, đồng xu của bang Wisconsin in hình chiếc lá có giá trị ước tính vào khoảng 200 - 300 USD. Đồng xu in hình Cựu Tổng thống Lincoln sản xuất năm 1971 không được lưu hành vì một số lỗi trong quá trình in. Giá trị ước tính của đồng xu khoảng 500 USD. Tiếp tục là một đồng xu in hình Cựu Tổng thống Lincoln bị lỗi ra đời năm 1970. Giá trị ước tính của nó lên tới 3000 USD. Đồng xu đại diện cho mỗi tiểu bang của nước Mỹ có giá trị gần 52 USD. Nó được giới thiệu trên thị trường nhằm hỗ trợ sự phát triển nền kinh tế của đất nước. Nhiều người cho rằng đồng xu bạc Half Dollars được hoàn thành vào năm 1964 nhưng thực tế nó được hoàn thành năm 1970. Nguồn ảnh: ML.

