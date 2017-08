Vì 8 lợi ích tuyệt vời này đừng bỏ qua quả me

Quả me chứa nhiều vitamin C, vitamin B, canxi, sắt, kali, mangan và chất xơ. Hơn nữa, me còn biết đến rộng rãi nhờ tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp điều trị và phòng ngừa một số vấn đề về sức khoẻ. (Ảnh Boldsky) Giảm cholesterol: Hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa từ quả me giúp hạ cholesterol trong cơ thể, hạn chế các bệnh liên quan đến tim, huyết áp. (Ảnh The healthsite). Giảm cân: Trong me chứa nhiều hydroxycitric acid (HCA) có tác dụng làm chậm quá trình sản sinh chất béo trong cơ thể. Hơn nữa, ăn me có thể làm giảm cơn thèm ăn, tránh tăng cân. (Ảnh KT). Tăng cường hệ miễn dịch: Quả me giàu vitamin C, chất chống oxy hóa giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, kháng khuẩn và tránh nhiễm trùng. (Ảnh KT). Ngăn ngừa ung thư: Giàu chất chống oxy hóa và axit tartaric, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. (Ảnh KT). Kiểm soát bệnh tiểu đường: Vừa giúp giảm cân, me ngăn carbohydrate khỏi bị hấp thu, dễ dàng biến đổi thành các loại đường hoặc chất béo đơn giản, kiểm soát lượng đường trong máu. (Ảnh KT). Kiểm soát huyết áp: Quả me có hàm lượng chất sắt cao và kali, giúp kiểm soát huyết áp và sản xuất ổn định tế bào hồng cầu. (Ảnh KT). Tốt cho mắt: Quả me chứa một lượng vitamin A có tác dụng thiết yếu đối với tầm nhìn và giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa võng mạc. Me cũng chứa một loại hóa chất đóng vai trò quan trọng như mucin (chất nhầy bảo vệ và nuôi dưỡng giác mạc). (Ảnh Natural). Trợ giúp hệ tiêu hóa: Quả Me giàu chất xơ như pectin và tannin, giúp cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. (Ảnh Shutterstock).

