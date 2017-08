Những thói quen này đang âm thầm tàn phá thị lực của bạn

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng không phải ai cũng biết cách để giữ gìn đôi mắt. Cuộc sống hiện đại với nhiều thói quen không lành mạnh khiến giảm thị lực đi rất nhiều. Ảnh: New Parent. Hút thuốc lá. Rất nhiều nghiên cứu cho biết, khói thuốc là nhân tố chính gây đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Hơn nữa, thuốc lá còn làm suy yếu hệ tuần hoàn do đó oxy không đủ cung cấp đến mắt làm cho tế bào mắt giảm và giảm thị lực hẳn đi. Ảnh: New Health Guide. Không có thói quen đeo kính mát. Có lẽ bạn nghĩ kính mát chỉ để thời trang hoặc dùng cho mùa hè nhưng bạn đã lầm. Việc không đeo kính mắt sẽ khiến tia UV tiếp xúc rất có hại cho đôi mắt, nó sẽ gây các vết bỏng trên giác mạc, các bệnh như đục thủy tinh thể, thậm chí là ung thư da quanh vùng mắt. Ảnh: The Sunglasses. Ánh nắng cũng khiến bạn nheo mắt – đây là hoạt động có thể khiến cho cơ mắt mệt mỏi. Hãy đảm bảo kính của bạn bảo vệ mắt chống tia UVA và tia UVB và đừng quên đeo chúng mỗi khi bạn ra ngoài trời. Ảnh: 7 Themes. Thói quen trang điểm kẻ mí trong. Theo mốt hiện đại thời nay, rất nhiều cô gái kẻ mí trong để mắt trông được to hơn. Tuy nhiên điều này khá nguy hiểm bởi bạn vô tình mang bụi bẩn vào trong mắt. Các chuyên gia khuyên, phụ nữ chỉ nên trang điểm ngoài mắt. Ảnh: Pinterest. Đeo kính áp tròng khi ngủ. Khi đeo kính áp tròng ngủ qua đêm có nghĩa là bạn đã tước đi cơ hội thở của đôi đôi mắt, giác mạc lúc đó sẽ thiếu oxy trầm trọng và các vi khuẩn phát triển trong mắt. Thậm chí một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho rằng, người đeo áp tròng đi ngủ có nguy cơ loét giác mạc gấp 10-15 người khác.Ảnh: All About Vision. Nếu lỡ đeo kính áp tròng đi ngủ, chớ vội lấy ra ngay mà hãy nhỏ thuốc nhỏ mắt và chờ khoảng 20-30 phút bởi nếu kéo ra ngay có thể kéo luôn lớp trên cùng của giác mạc. Ảnh: Jon Barron. Dùng đi dùng lại một kính áp tròng. Nếu kính để lâu ngày, vi khuẩn chắc chắn sẽ tiếp xúc và bám đầy bè mặt kính, sinh sôi nảy nở. Sau đó tiếp xúc với mắt sẽ gây loét giác mạc, từ đó mở ra nguy cơ nhiễm trùng, gây đau dữ dội, ngứa, nhạy cảm với ánh sáng và thị lực giảm dần. Ảnh: All About Vision. Nếu dùng kính áp tròng, bạn hãy khử trùng bằng nước rửa kính hoặc nước sôi trong 5 phút để giết chết vi trùng, vi khuẩn. Bạn cũng chỉ nên dùng kính áp tròng tối đa 3-4 tháng và thay kính mới. Ảnh: Myeyes. Dụi mắt. Thói quen hầu như ai cũng mắc phải do ngứa hoặc tiện tay, bạn cọ xát mắt để thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, thói quen này chứa những nguy hiểm khôn lường không chỉ về vấn đề giảm thị lực. Ảnh: Healthy. Việc chà xát bằng tay hoặc vật cứng có thể dẫn tới vỡ mạch máu và viêm. Hơn nữa, mắt được bảo vệ bằng màng nhầy và mô ẩm nếu bạn dụi mắt sẽ tạo điều kiện cho vi trùng vi khuẩn phát triển. Ảnh: Treat n Heal. Nhìn màn hình quá lâu. Thói quen của thời hiện đại là chăm chăm vào điện thoại và máy tính. Một số chuyên gia cho rằng ánh sáng xanh từ điện thoại và máy tính cũng có hại như tia cực tím của mặt trời. Ảnh: Huffington Post. Hơn nữa, tập trung vào một điểm úa lâu có thể gây nhức đầu và căng mắt. Để chăm sóc mắt, hãy làm theo quy tắc 20-20: Mỗi 20 phút nhìn vào màn hình, hãy nghỉ ngơi khoảng 20 giây - nhìn tập trung vào vật gì khác cách xa mắt và tạo cho mắt được nhấp nháy. Ảnh: Healthplus. Lạm dụng thuốc nhỏ mắt. Đừng tưởng thuốc nhỏ sẽ làm sạch và sáng mắt nếu như cứ dùng nhiều. Thuốc nhỏ mắt có chứa chất co mạch có thể làm co các mạch máu tạm thời khiến mắt không đỏ, tuy nhiên chúng cũng chứa các hóa chất khác ảnh hưởng đến thị lực lâu dài. Ảnh: My Hayfever.

