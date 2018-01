Những thói quen cực hại có thể khiến bạn nhiễm cúm

Quên rửa tay là thói quen cực hại có thể khiến bạn nhiễm cúm. Các ngón tay của bạn dễ nhiễm khuẩn khi chạm vào một số các bề mặt như màn hình điện thoại di động, nút điều khiển từ xa. Do vậy, rửa tay sạch là cách tốt nhất để loại trừ vi khuẩn gây bệnh. Đặt túi xách, ví hay ba lô trên sàn nhà có thể khiến các vi khuẩn xâm nhập. Điều này có thể bạn càng dễ bị nhiễm cúm. Giữ hai bàn chải đánh răng quá gần nhau cũng là một thói quen xấu có thể lây nhiễm cúm. Chúng ta có thói quen ít khi vệ sinh tay nắm cửa cũng tạo môi trường cho vi khuẩn lây lan. Theo các chuyên gia, bạn nên lau chùi sạch tay nắm của ít nhất mỗi ngày nếu trong nhà có người bị cúm. Việc đi giày trong nhà đồng nghĩa với việc bạn mang vi trùng từ bên ngoài vào nhà. Điều này có thể khiến bạn và các thành viên gia đình dễ nhiễm cúm. Bàn làm việc của bạn bẩn gấp 100 lần so với bệ bồn cầu trong nhà vệ sinh. Do vậy, ăn trưa tại bàn làm việc cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe. Sử dụng điện thoại trong phòng tắm có thể bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Quên ăn sữa chua cũng là một thói quen làm tăng nguy cơ nhiễm cúm. Các nhà nghiên cứu tin rằng probiotic trong sữa chua có thể có tiềm năng chống cúm. Quá lâu không giặt ga trải giường, gối và khăn tắm là thói quen khiến bạn dễ mắc cúm. Theo chuyên gia, bạn nên thay mới hoặc giặt các vật dụng này 2 tuần/lần. Không tiêm phòng cúm có thể khiến bạn có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Từ 6 tháng tuổi trở lên, chúng ta nên tiêm chủng ngừa cúm để giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Ảnh: Internet. Video "Mẹo vệ sinh dụng cụ trang điểm". Nguồn VTC

