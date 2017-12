Dù thích ăn cá tới đâu cũng cần tránh 5 thời điểm này

Khi bạn đang sử dụng thuốc ho, tuyệt đối không được ăn cá, nhất là các loại cá biển để tránh nguy cơ bị dị ứng. (Ảnh Dowym) Trong thuốc ho chứa chất ức chế monoamine trong khi trong cá biển chứa nhiều histamine, do đó ăn cá biển trong khi đang phải uống thuốc ho sẽ khiến bệnh càng nặng hơn. (Ảnh Drweil) Khi đang bị dị ứng bạn cũng nên kiêng món cá dù cho đó là món khoái khẩu của bạn. (Ảnh Ytimg) Lý do là có thể loại cá bạn ăn sẽ khiến tình trạng dị ứng trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến các triệu chứng như: ngứa, nổi mẩn đỏ, nôn mửa, tim đập nhanh…(Ảnh Npr) Bạn cũng cần tránh xa món cá khi bụng đang đói vì ăn cá lúc này sẽ là tác nhân gây ra bệnh gout do chất purine có trong cá làm cho acid uric tăng lên. (Ảnh Wweek) Vì vậy, khi đói, bạn có thể ăn trứng hoặc các loại hạt, tuyệt đối không ăn cá để đảm bảo sức khỏe. (Ảnh Publicbroadcasting) Bên cạnh đó, nếu bạn đang mắc các bệnh về gan, thận thì cũng tuyệt đối tránh ăn cá đảm bảo lượng acid uric không bị tăng quá cao - yếu tố liên quan lớn đến việc hình thành sỏi. (Ảnh Care2) Nhất là khi bạn bị xơ gan thì tuyệt đối không ăn cá, đặc biệt là cá biển vì cá biển có lượng chất chống đông máu rất cao, nếu xảy ra tình trạng xuất huyết trong sẽ rất khó cầm, gây nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh Magforwomen) Khi bạn bị chảy máu mũi cũng nên tránh ăn cá vì nó sẽ khiến các a-xít eicosapentaenoic có trong cá gây ức chế tập kết tiểu cầu, khiến tình trạng chảy máu nghiêm trọng hơn. (Ảnh Choice)

