Dấu hiệu cảnh báo bạn có giun ký sinh trong ruột

Dấu hiệu đầu tiên cảnh báo giun ký sinh trong ruột bạn chính là việc bạn đột nhiên bị táo bón hay tiêu chảy hoặc xuất hiện hội chứng ruột kích thích mà không vì bất cứ lý do gì. Bạn đột nhiên bị thèm ăn mãnh liệt hoặc hoặc đột ngột chán ăn mà không phải vì đang mắc bệnh gì khác thì hoàn toàn có thể do giun ký sinh trong ruột gây ra. Bạn luôn cảm thấy khó ngủ, căng thẳng, có cảm giác mình bị trầm cảm lo lắng trong khi bản thân không phải chịu bất kỳ áp lực hay thay đổi nào về sức khỏe thì cũng có thể do nhiễm giun gây ra. Một số người thường bị mệt mỏi, đau nhức cơ thể, xương khớp và cơ bắp mà không phải do bệnh có thể vì những độc tố có hại mà con giun tiết ra trong cơ thể bạn tạo nên. Thường xuyên bị đau bụng, tiêu chảy dù thực phẩm được chế biến rất an toàn cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị giun ký sinh trong cơ thể. Nếu bị giun ký sinh một số người cũng xuất hiện các phản ứng dị ứng trên da như xuất hiện chàm, mề đay, mẩn ngứa bất thường. Nhiễm giun cũng có thể khiến bạn bị thiếu máu thiếu sắt do giun hút chất dinh dưỡng trong cơ thể bạn để nuôi sống chúng. Cuối cùng nếu đột nhiên bạn mất ham muốn tình dục, đi ngoài ra máu, hay bị nôn nửa bất thường thì cũng nên đi khám và tẩy giun sớm nhất có thể. Nguồn ảnh: Boldsky, Getty.

