Chữa bệnh hiệu quả bằng loài cây dại mọc đầy lối đi

Đơn kim còn có rất nhiều tên gọi khác nhau trong dân gian như: cây hoa xuyến chi, thích châm thảo, cương hoa thảo… Loại cây thuốc này có hoa màu trắng, nhụy vàng thường mọc hoang ở rất nhiều nơi. Ảnh: Tạp chí đông y. Cây đơn kim có rất nhiều công dụng khác nhau: tốt cho gan, tốt cho người bị viêm họng, mụn nhọt, lở loét và rất nhiều bệnh khác… Ảnh: Diễn đàn Việt Nam Đơn kim trị viêm gan virus: 20g đơn kim, 20g chó đẻ, bồ bồ, cam thảo đất, hạt dành dành mỗi loại 15g đem sắc lên lấy nước uống. Ảnh: VTC new. Bài thuốc chữa viêm họng: Kết hợp đơn kim, sài đất, húng chanh, kim ngân hoa, cam thảo đem sắc lấy nước uống khoảng 1 tuần. Ảnh: Thực vật dược liệu. Trị đau răng do sâu răng: Lấy hoa và lá của cây đơn kim đem giã nát thêm chút muối và đắp vào vị trí răng bị đau hay ngâm rượu với cây đơn kim và ngậm. Ảnh: Trám răng thẩm mỹ. Người bị dị ứng mẩn ngứa nấu nước từ cây đơn kim để tắm, khi tắm dùng bã lá đem chà sát trực tiếp lên vùng nổi mẩn ( Lưu ý: chà sát nhẹ nhàng để tránh làm xước da gây tổn thương, viêm nhiễm…) Ảnh: Hoa. Trẻ nhỏ bị sốt cao: Kết hợp đơn kim và sài đất mỗi thứ 20g đem giã lấy nước cốt cho trẻ uống còn bã thì đắp vào gan bàn chân. Ảnh: Nhật kí bé. Chữa những vết thương bị tụ máu, chấn thương phần mềm gây đau nhức: đơn kim kết hợp với lá đại giã đắp vào vết thương, ngày đắp 1-3 lần. Ảnh: Hello bác sĩ. Lá đơn kim giã nát đắp vào những vết thương do mề đay, rắn cắn hoặc trĩ… có thể giúp giảm đau, trị bệnh rất hiệu nghiệm. Ảnh: Báo đà nẵng. Bên cạnh bài thuốc thì đơn kim lại được rất nhiều nơi chế biến thành các món ăn trị bệnh, điển hình là canh đơn kim với gan lợn chữa bệnh cam tích ở trẻ nhỏ. Ảnh: Soha.

