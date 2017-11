Bạn sẽ phải hối hận khi sử dụng quá nhiều cà phê

Uống nhiều cà phê có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tăng thêm mối nguy bị cao huyết áp, thậm chí là gây trầm cảm, dễ khiến bà bầu sảy thai.



Theo nghiên cứu của Viện Quốc gia về Tiểu đường, Tiêu hóa và Thận (The National Institude of Diabetes and Digestive and Kidney Disease – NIDDK, Mỹ) với một lượng cà phê vừa phải có thể giúp giải độc gan. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều cà phê sẽ gây ra tác dụng ngược lại, gây trở ngại đến chức năng gan. Đặc biệt là khi bạn thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau.

2. Cà phê làm tăng huyết áp

Theo nghiên cứu, cà phê có thể gây kích thích tim và tạo ra hiện tượng thở nông.