Bài thuốc từ lá hẹ chữa đau họng, đau răng, viêm tai cực tốt

Theo Đông y, hẹ có tác dụng tăng tính nhạy cảm với insulin, làm giảm đường huyết, giảm mỡ máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bảo vệ tuyến tụy. Sau đây là 9 bài thuốc đơn giản từ lá hẹ để điều trị một số bệnh phổ biến: Ảnh: NiemDamMe.Vn. 1. Viêm tai giữa, trị côn trùng chui vào tai: Lá hẹ rửa sạch giã nhuyễn, vắt lấy nước rồi nhỏ vào lỗ tai bị thối mỗi ngày vài lần đến khi khỏi. Nếu côn trùng chui vào tai cũng dùng cách này để đuổi ra. Ảnh: lazada.vn. 2. Trị chứng đau ngang thắt lưng, dương suy, thận lạnh: Lấy 2 lạng lá hẹ, 30g thịt trái hồ đào, xào chín bằng dầu mè. Mỗi ngày ăn một lần, sau 1 tháng sẽ thấy kết quả. Ảnh: amaderkonthosor.com. 3. Đau họng: Hơ nóng một nắm hẹ, đem đắp vào phần trước cổ rồi lấy đồ băng lại. Khi hẹ nguội thì hơ tiếp 1 nắm hẹ khác thay vào. Làm nhiều lần sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng. Có thể làm cách khác là giã nát lá và củ hẹ đắp vào cổ (không cần hơ nóng), băng lại cho khỏi rớt. Trong lúc đắp thì nhai củ cải, lá húng chanh và nuốt những ngụm nước. Ảnh: chuatriviemamidan.com. 4. Tiểu ra máu, chảy máu cam: Giã nát 1kg hẹ, vắt lấy nước, cho nửa ký sinh địa xắt nhỏ vào nước này ngâm, rồi phơi ngoài nắng to cho tới khi sinh địa chuyển qua màu đen, nước hẹ khô đi thì đem vào nhà, giã nhuyễn bằng cối, rồi se lại thành viên to bằng hạt ngô. Ngày uống 2 lần vào sáng và tối, mỗi lần 2 viên. Dùng với canh củ cải trắng hiệu quả rõ rệt. Ảnh: namkhoahanoi.vn. 5. Đau răng: Lấy 1 nhúm rau hẹ (còn rễ), rửa sạch rồi giã nhuyễn, đắp vào chỗ đau. Mỗi lần đắp cách nhau 2 giờ. Ảnh: chuadaurawng.vn. 6. Bệnh trĩ: Khi búi trĩ lòi ra ngoài không co lại được, ta dùng khoảng 200g hẹ sống thái nhỏ, thêm tí giấm vào xào lên cho nóng. Sau đó bọc vào vải sạch, lăn vào chỗ trĩ đến khi nguội thì thôi. Cứ làm vậy thời gian sẽ thấy hiệu quả. Ảnh: anduoc.com. 7. Cồn cào, buồn ói: 70g hẹ giã nhuyễn, vắt lấy nước, 20g gừng sống giã nhuyễn, vắt lấy nước, đem 2 thứ này hòa vào sữa tươi, hâm lên cho nóng rồi uống sẽ thấy kết quả ngay. Ảnh: nhakhoadongnam.com. 8. Ho, cảm mạo do lạnh: Lấy 2 lạng hẹ, kèm theo 0,2 lạng gừng tươi và 1 ít đường, đem trộn lên rồi hấp chín, ăn cả nước lẫn cái sẽ thấy giảm bệnh. Ảnh: benhviemhong.com. 9. Táo bón: Lấy hạt rau hẹ rang lên cho vàng, hòa 5g uống với nước sôi, ngày 3 lần sẽ sớm khỏi. Ảnh: Thuocthang.vn. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

