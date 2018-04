Vén màn bí ẩn ngày khởi đầu kỷ nguyên bom hạt nhân

Ngày 16/7/1945 đã đi vào lịch sử nhân loại khi Mỹ tiến hành thử thành công bom hạt nhân đầu tiên mang mật danh Trinity. Vụ thử bom nguyên tử này được coi là khởi đầu kỷ nguyên bom hạt nhân của nhân loại. Tên chính thức của quả bom nguyên tử trong vụ thử hạt nhân đầu tiên mang mật danh Trinity là The Gadget. Vũ khí này có sức công phá tương đương với 20.000 tấn chất nổ TNT. Người ta đặt tên cho quả bom này như vậy là vì trong giai đoạn các chuyên gia của Mỹ thực hiện Dự án Manhattan, họ không sử dụng những từ liên quan tới bom do lo ngại gián điệp các nước có thể lấy cắp thông tin. Mỹ đã cho nổ bom hạt nhân The Gadget ở gần thành phố San Antonio, bang New Mexico lúc 9h sáng ngày 16/7/1945. Theo đó, vụ nổ tạo ra một đám mây hình nấm khổng lồ với chiều cao 12.000m. Tin tức về về thử bom hạt nhân đầu tiên của Mỹ thành công nhanh chóng được thông báo với Tổng thống Mỹ khi ấy là Harry Truman. Cụ thể, vào ngày hôm ấy, khi đang có cuộc họp với đạo Đồng minh trong Chiến tranh thế giới 2 ở Potsdam, Đức, Tổng thống Harry Truman nhận được tờ giấy có dòng chữ "đứa bé đã chào đời", ám chỉ vụ thử hạt nhân của nước này đã thành công. Sau khi nhận được tin, Tổng thống Truman đã nói với nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin rằng, Mỹ đang sở hữu một loại vũ khí mới, có khả năng hủy diệt bất thường. Thế giới biết đến loại vũ khí mới mà Tổng thống Truman nhắc đến trong cuộc họp trên vào ngày 6/8/1945 khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Đến ngày 9/8/1945, Mỹ ném tiếp một quả bom hạt nhân xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản. Hai vụ ném bom hạt nhân trên đã khiến hơn 200.000 dân thường thiệt mạng ngay lập tức. Thêm nữa, hàng chục ngàn người khác bị nhiễm phóng xạ và qua đời trong những năm sau đó. Kể từ đây, Liên Xô và một số nước trên thế giới bắt đầu cuộc chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân. Mời quý độc giả xem video: Toàn cảnh những lần thử hạt nhân của Triều Tiên (nguồn: VTC1)

