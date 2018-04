Chuyện gì xảy ra nếu ném bom nguyên tử xuống thành phố lớn?

Các chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu để tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra khi bom nguyên tử được ném xuống thành phố lớn trên thế giới như Washington DC của Mỹ. Theo tính toán của các chuyên gia, khi bom hạt nhân phát nổ ở một thành phố lớn thì nhiều tòa nhà sẽ bị phá hủy trong bán kính lớn từ tâm vụ nổ.Vụ nổ bom hạt nhân tại một thành phố lớn có thể khiến khoảng 280.000 người thiệt mạng trong vòng 48 giờ. Tùy vào từng loại bom hạt nhân được sử dụng mà số lượng thương vong sẽ có sự khác biệt lớn. Sau khi xảy ra vụ nổ bom hạt nhân, tình trạng hỗn loạn sẽ xảy ra khi đường xá bị phá hủy, giao thông tê liệt, hệ thống điện bị cắt... Người dân ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, giới tính sẽ có những phản ứng khác nhau khi gặp thảm kịch hạt nhân như sợ hãi, bỏ chạy, tìm nơi trú ẩn an toàn. Cũng có người vì quá sợ hãi mà không thể chạy trốn. Một số thành viên trong gia đình tìm được phương án "thoát thân" và giúp cả nhà đến nơi an toàn. Tuy nhiên, cũng có không ít người sẽ chạy đi tìm kiếm nơi trú ẩn mà không có kế hoạch hay thông tin gì. Sau khi xảy ra vụ nổ bom hạt nhân, một số người cố gắng tìm kiếm người thân trong gia đình bị thất lạc. Nhiều người trong số này có nguy cơ tử vong bởi những tác động từ vụ nổ hạt nhân khi đi tìm người thân. Do vậy, để đảm bảo an toàn, mỗi người nên tìm nơi trú ẩn, mang theo thức ăn, thuốc men, đồ dùng cần thiết trước khi nhận được sự giúp đỡ của giới chức trách. Không nên đi lại khắp nơi sau vụ nổ hạt nhân vì có thể bạn sẽ bị nhiễm phóng xạ mà không hay biết. Mời quý độc giả xem video: Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Pháp (nguồn: VTC)

