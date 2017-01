Top con giáp phạm Thái Tuế năm Đinh Dậu 2017

Thái Tuế là gì? Đây chính là cách tôn trọng mà dân gian dành gọi tinh tú (ngôi sao). Ngoài ra, còn có cách gọi khác như Tuế Thần, Tuế Quân, Tuế Tinh hoặc Đại Tướng Quân. Đây chính vị thần có quyền lực lớn nhất trong năm quản lý cát hung phúc họa trong một năm của nhân gian. Năm Đinh Dậu 2017 Thái Tuế lưu niên là Đường Kiệt Đại tướng quân. Phạm Thái Tuế là gì? Đây là cách gọi trong dân gian, còn trong mệnh lý học, phạm Thái Tuế tức một người có mệnh cục hoặc đại vận mạo phạm can chi đương niên. Phương thức mạo phạm gồm: Khắc Thái Tuế, hình Thái Tuế, phá Thái Tuế, hại Thái Tuế và gọi chung là phạm Thái Tuế. Thông thường nếu con giáp nào phạm Thái Tuế thì vận thế lưu niên sẽ bị ảnh hưởng. Vậy theo mệnh cục của 12 con giáp năm 2017 ai sẽ là người bị phạm Thái Tuế? Đầu tiên phải kể đến tuổi Dậu. Năm nay là năm bản mệnh vì thế tuổi Dậu sẽ bị trực Thái Tuế, hình Thái Tuế vì thế so với vận mệnh 12 con giáp năm 2017 thì vận thế của tuổi Dậu chắc chắn sẽ gặp trở ngại và biến động nhiều nhất. Tuổi Dậu thường cảm thấy tâm trạng thường bất an, sức khỏe dễ gặp vấn đề, phải đề cao cảnh giác với tiểu nhân, thận trọng quan tụng, chú ý đến sức khỏe của bản thân và của người thân. Tuổi Mão gặp xung Thái Tuế, vận thế cả năm sẽ không ổn định. Tuổi Mão sẽ phải trải qua cả năm Đinh Dậu nhiều buồn phiền, vận thế nhiều biến động vì thế mọi việc bất kể lớn nhỏ đều phải thận trọng. Tuổi Tý gặp phá Thái Tuế tức vận thế năm 2017 của con giáp này dễ bị phá hoại, phá tài, tổn thất kinh tế, tổn thất trong các mối quan hệ, tổn thất trong hợp tác, tổn thất về sức khỏe, thậm chí tổn thất về danh tiếng của mình vì thế cần đề cao cảnh giác. Tuổi Tuất gặp hại Thái Tuế, may mắn đây chính là sự tương xung nhẹ nhất, vì thế vận thế của tuổi Tuất không bị ảnh hưởng nhiều. Các bạn tuổi Tuất phải thận trọng nếu không rất dễ mắc cạm bẫy của người khác, dễ bị bạn bè bán đứng, hợp tác dễ tan vỡ. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Baidu. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Thái Tuế là gì? Đây chính là cách tôn trọng mà dân gian dành gọi tinh tú (ngôi sao). Ngoài ra, còn có cách gọi khác như Tuế Thần, Tuế Quân, Tuế Tinh hoặc Đại Tướng Quân. Đây chính vị thần có quyền lực lớn nhất trong năm quản lý cát hung phúc họa trong một năm của nhân gian. Năm Đinh Dậu 2017 Thái Tuế lưu niên là Đường Kiệt Đại tướng quân. Phạm Thái Tuế là gì? Đây là cách gọi trong dân gian, còn trong mệnh lý học, phạm Thái Tuế tức một người có mệnh cục hoặc đại vận mạo phạm can chi đương niên. Phương thức mạo phạm gồm: Khắc Thái Tuế, hình Thái Tuế, phá Thái Tuế, hại Thái Tuế và gọi chung là phạm Thái Tuế. Thông thường nếu con giáp nào phạm Thái Tuế thì vận thế lưu niên sẽ bị ảnh hưởng. Vậy theo mệnh cục của 12 con giáp năm 2017 ai sẽ là người bị phạm Thái Tuế? Đầu tiên phải kể đến tuổi Dậu. Năm nay là năm bản mệnh vì thế tuổi Dậu sẽ bị trực Thái Tuế, hình Thái Tuế vì thế so với vận mệnh 12 con giáp năm 2017 thì vận thế của tuổi Dậu chắc chắn sẽ gặp trở ngại và biến động nhiều nhất. Tuổi Dậu thường cảm thấy tâm trạng thường bất an, sức khỏe dễ gặp vấn đề, phải đề cao cảnh giác với tiểu nhân, thận trọng quan tụng, chú ý đến sức khỏe của bản thân và của người thân. Tuổi Mão gặp xung Thái Tuế, vận thế cả năm sẽ không ổn định. Tuổi Mão sẽ phải trải qua cả năm Đinh Dậu nhiều buồn phiền, vận thế nhiều biến động vì thế mọi việc bất kể lớn nhỏ đều phải thận trọng. Tuổi Tý gặp phá Thái Tuế tức vận thế năm 2017 của con giáp này dễ bị phá hoại, phá tài, tổn thất kinh tế, tổn thất trong các mối quan hệ, tổn thất trong hợp tác, tổn thất về sức khỏe, thậm chí tổn thất về danh tiếng của mình vì thế cần đề cao cảnh giác. Tuổi Tuất gặp hại Thái Tuế, may mắn đây chính là sự tương xung nhẹ nhất, vì thế vận thế của tuổi Tuất không bị ảnh hưởng nhiều. Các bạn tuổi Tuất phải thận trọng nếu không rất dễ mắc cạm bẫy của người khác, dễ bị bạn bè bán đứng, hợp tác dễ tan vỡ. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Baidu. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).