Năm Đinh Dậu 2017: Vận mệnh người tuổi Hợi ra sao?

Trong số 12 con giáp năm 2017, sang năm Đinh Dậu vận thế lưu niên của tuổi Hợi tuy có tiến triển hơn năm trước nhưng cũng chưa thật sự như ý. Vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ bạn, cần thận trọng, dù bận rộn cũng phải chú ý chăm sóc sức khỏe. Tổng thể cát vận trong năm 2017 của tuổi Hợi: Qua được năm Thái Tuế sự nghiệp sẽ có nhiều tiến triển tốt, sẽ có tiền đồ tươi sáng chỉ cần nắm bắt được cơ hội sẽ tạo được bước ngoặt. Tổng thể hung vận trong năm 2017 của tuổi Hợi: Trong 12 con giáp, hung vận của tuổi Hợi vẫn tương đối chiếm ưu thế so với cát vận do đón một lúc bốn hung tinh nhập mệnh. Không có được sự tương trợ của quý nhân, bản thân phải tự lập, phải chú ý điều tiết trong các mối quan hệ. Vận thế không ổn định, dễ có có tai họa giáng xuống đầu. Năm nay chỉ nên an phận thủ thường, tạm thời không tham vọng, chờ đợi cơ hội và vận thế mới. Tổng thể vận sự nghiệp trong năm 2017 của tuổi Hợi: Sự nghiệp chính là phương diện tốt nhất trong năm nay của con giáp này. Nhưng do vừa qua năm phạm Thái Tuế nên vẫn còn những ảnh hưởng xấu còn sót lại. Nửa đầu năm mới vẫn sẽ tồn tại nhiều vấn đề như công việc vẫn có khó khăn, nhiều việc giữa chừng vẫn gặp phải nút thắt khiến niềm tin và ý chí có phần giảm sút. Nếu không kiên trì chắc chắn bạn sẽ thất bại giữa chừng. Nhưng đến nửa cuối năm do năng lượng của sao Dịch Mã tăng lên nên vận thế chuyển dịch, có nhiều cơ hội mới xuất hiện. Công việc sẽ có nhiều thay đổi, vận sự nghiệp chuyển hướng khởi sắc. Đối với mỗi một thay đổi mới cố gắng hãy thích ứng nếu không sẽ khó đạt được hiệu quả như mong muốn. Tổng thể tài vận trong năm 2017 của tuổi Hợi: Thiếu năng lượng của tài tinh nên tài vận khó có được cơ hội bùng nổ. May mắn nhờ có được sao Dịch Mã nên cũng có được cơ hội tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên thu nhập chỉ dừng lại ở mức độ bình thường, không nên tham vọng. Đặc biệt những bạn tuổi Hợi đầu tư tài chính càng phải thận trọng. Thu nhập có hạn vì thế cũng cần phải điều chỉnh chi tiêu cho hợp lý. Tổng thể vận tình cảm trong năm 2017 của tuổi Hợi: Có nhiều biến động trong đời sống tình cảm. Ai đã kết hôn tình cảm vợ chồng dễ bất hòa, thường xuyên vì chuyện nhỏ mà thành phức tạp. Mâu thuẫn dai dẳng vô tình đã khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách. Những bạn đơn thân năm nay cũng không có nhiều cơ hội để thay đổi. Tuy nhiên nhờ có sao Dịch Mã nếu muốn có cơ hội bản thân phải tự chủ động tìm kiếm. Tổng thể vận sức khỏe trong năm 2017 của tuổi Hợi: Bị hung tinh vây hãm nên sức khỏe phải chú ý. Tuy chỉ ốm vặt hoặc bệnh nhẹ nhưng đeo bám dai dẳng không dứt, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia đình, khiến bạn càng cảm thấy nặng nề phiền não, hoang mang. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Baidu. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

