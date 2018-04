Top con giáp cuối năm sẽ được lộc trời cho, tiền tiêu không hết

1. Tuổi Dần

Sau Tết Nguyên Đán, con giáp này sẽ nhận được rất nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Những cơ hội đầu tư, làm ăn trong năm nay sẽ giúp bạn kiếm được một khoản tiền khá rủng rỉng. Nhờ có các mối quan hệ và bạn bè tốt, bạn cũng có thể có một công việc tốt với mức lương cao hơn trong năm nay. Sau một năm làm việc vất vả, cuối năm là thời điểm cực kỳ thuận lợi để người tuổi Dần xây nhà, mua xe.

2. Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa. Người tuổi Tỵ luôn gây ấn tượng bởi sự quyết đoán, “đa mưu túc trí”, khả năng phân tích tình hình và nắm bắt cơ hội. Vào năm Mậu Tuất, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong công việc, kinh doanh. Việc kết bạn, mở rộng các mối quan hệ sẽ giúp người tuổi Tỵ nhận được nhiều cơ hội làm ăn, thăng tiến trong sự nghiệp. Trong năm nay, bạn sẽ có đủ tiền để biến giấc mơ mua nhà, mua xe của mình thành hiện thực.

3. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất biết cách kiếm tiền. So với những người khác, người tuổi Mùi khá nhạy bén với những cơ hội ngàn vàng mà người khác không nhìn thấy được. Họ sẽ không bao giờ đanh mất những cơ hộ của mình, cờ chỉ đến tay là họ sẽ phất lên mạnh mẽ.

Tuy nhiên, để kiếm được một khoản tiền lớn người tuổi Mùi phải trải qua bao gian nan, vất vả mới có được thành công đỉnh cao đó. Kể từ sau dịp tết Mậu Tuất này, họ sẽ gặt hái cơ số vận may, làm gì cũng thuận khiến người người ngưỡng mộ.

4. Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng năm nay cũng sẽ ăn tết trong tâm thế vô cùng sung sướng và thoải mái. Bởi từ sau dịp tết này, vận Vận may của người tuổi Thìn được phục hồi và nhận được nhiều may mắn, tài lộc so với một năm ảm đạm 2017. Nhờ có quý nhân phù trợ cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình giúp cho con đường sự nghiệp công danh của bạn lên như diều gặp gió vào dịp cuối năm.

5. Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu thường rất thực dụng và không tham vọng nhưng cũng chính những suy nghĩ này sẽ làm chậm bước tiến của bạn trong sự nghiệp. Trong năm nay, bạn sẽ gặp được những người thầy, người bạn tốt sẽ giúp bạn có những định hướng tốt hơn cho sự nghiệp.

Đặc biệt vào cuối năm 2018 chính là thời điểm phát tài của con giáp này. Chuyện đầu tư, quản lý tài chính rất thuận lợi, bản mệnh cần đầu tư thêm thời gian và công sức để nghiên cứu trước khi đổ tiền đầu tư. Tuy nhiên, nhớ là đừng quá tham lam, biết đủ là đủ, cuối tháng sẽ có những tín hiệu đáng mừng về tài lộc.

Vượng vận quý nhân, bản mệnh được nhiều người giúp đỡ trong công việc, mâu thuẫn dễ dàng hóa giải, trở ngại dễ dàng vượt qua, tài lộc đổ về túi cũng nhiều không đếm xuể, cát lộc càng thêm dồi dào.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm