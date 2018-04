Những con tàu đắm “ma mị” hút hồn dân thám hiểm

Tàu Baron Gautsch, Rovinj, Croatia: Tàu đắm Baron Gautsch được quân đội Áo-Hung thuê để chuyển quân trong Thế chiến I, sau khoảng một tháng sử dụng, con tàu gặp nạn khi chạy vào một bãi mìn bên ngoài đảo Brijuni. Ước tính có khoảng 240 đến 390 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu. Hiện nay, con tàu nằm ở độ sâu 40 m ngoài khơi bờ biển Rovinj và là địa điểm lặn nổi tiếng nhất ở Adriatic. Ảnh: Antonio Bronic/Reuters. Tàu SS Maheno, đảo Fraser, Australia: SS Maheno ban đầu là một tàu biển sau đó được cải tạo thành tàu bệnh viện trong Thế chiến I. Sau chiến tranh, con tàu được bán đến Osaka, Nhật Bản để phá bỏ. Tuy nhiên, vào năm 1935, một cơn lốc xoáy đã khiến con tàu trôi dạt đến Fraser và trở thành một xác tàu gỉ như hiện nay. Ảnh: Shutterstock. Tàu Centaur, đảo Moreton, Australia: Centaur là một con tàu bệnh viện của Australia bị ngư lôi Nhật Bản đánh chìm vào năm 1943, trong Thế chiến II. Chỉ có 64 trong số 332 người có mặt trên tàu sống sót sau khi lênh đênh 35 giờ trên biển chờ cứu hộ. Xác tàu được tìm thấy vào năm 2009. Ảnh: Bruce Long, File/Pool/AP. Tàu Panagiotis, bãi biển Navagio, Hy Lạp: Panagiotis là con tàu buôn lậu thuốc lá và rượu bị mắc cạn trên đảo Zakynthos của Hy Lạp vào năm 1980. Có rất nhiều giả thiết về lý do con tàu xuất hiện ở đây như con tàu bị va vào đá trong cơn bão, bị truy đuổi hay đơn giản là gặp trục trặc kỹ thuật. Ngày nay, xác tàu này là một điểm du lịch nổi tiếng và chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. Ảnh: Turtix/Shutterstock. Tàu Titanic, Nova Scotia, Canada: Titanic được xem là một trong những con tàu sang trọng và an toàn nhất từng được chế tạo, đã va chạm với một tảng băng trôi và chìm xuống bờ biển Newfoundland, trong chuyến đi từ Southampton, Anh đến New York vào năm 1912. Thảm kịch này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người và là nguồn cảm hứng cho bộ phim Titanic nổi tiếng với sự tham gia diễn xuất của Kate Winslet và Leonardo DiCaprio. Sau hơn 70 năm, xác tàu được tìm thấy vào năm 1985, hiện nay, con tàu nằm ở độ sâu hơn 3.800 m, ngoài khơi 650 km về phía đông của Nova Scotia. Ảnh: Reuters. Tàu Gribshunden, Ronneby, Thụy Điển: Gribshunden, tàu cùng thời với Santa Maria của nhà hàng hải Columbus được coi là con tàu thời Trung cổ còn nguyên vẹn nhất thế giới. Con tàu đã gặp hỏa hoạn và chìm xuống bên ngoài bờ biển Ronneby ở miền nam Thụy Điển khoảng những năm 1495. Trên con tàu, người ta tìm thấy một con thủy quái bằng gỗ, được cho là để ngăn chặn các linh hồn ma quỷ. Ảnh: Johan Ronnby/Reuters. Tàu Dimitrios, bãi biển Valtaki, Hy Lạp: Con tàu đã được sử dụng để buôn lậu thuốc lá giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italy. Cho đến hiện tại, lý do Dimitrios gặp tai nạn vẫn là một ẩn số, và có thể con tàu đã bị bỏ rơi tại một cảng ở Gíthion, sau đó trôi dạt đến bãi biển Valtaki vào năm 1981 và ở đó cho đến ngày hôm nay. Ảnh: Shutterstock. Tàu Erebus, Canada: Erebus là một trong 2 con tàu của chuyến thám hiểm Bắc Cực do thuyền trưởng John Franklin chỉ huy, bị mất tích vào những năm 1840. Con tàu được một đoàn thám hiểm Canada tìm thấy năm 2014, nằm ở độ sâu 11 m gần đảo King William, cách thành phố Toronto khoảng 2.000 km. Ảnh: Handout/Reuters. Tàu SMS Coln, quần đảo Orkney, Scotland: SMS Coln là một tàu chiến nhưng chưa tham gia vào bất kỳ trận chiến nào. Đây là một trong nhiều con tàu bị cố ý đánh chìm ở Scapa Flow năm 1919, sau khi Thế chiến I kết thúc, nhằm ngăn việc chúng bị tịch thu. Xác tàu bây giờ là một di tích được bảo vệ và một địa điểm lặn nổi tiếng vì tàu còn tương đối nguyên vẹn và dễ tiếp cận. Ảnh: Nigel Roddis/Reuters. Tàu Eduard Bohlen, bờ biển Skeleton, Namibia: Bohlen là một tàu chở hàng của Đức có chiều dài hơn 90 m đã mắc cạn tại Namibia vào năm 1909, khi đang trên đường đến vịnh Table ở Nam Phi. Khi mới mắc cạn, có thể con tàu đã năm gần bờ biển, nhưng hiện nay, nó nằm cách mặt nước hơn 300 m. Ảnh: Shutterstock. Tàu Tabarka, quần đảo Orkney, Scotland: Tabarka là một tàu chở hàng của Pháp nặng hơn 2.600 tấn. Con tàu được hoàn thành vào năm 1909 và bị cố ý đánh chìm 2 lần trong Thế chiến I, lần đầu tiên vào năm 1941 ở Kirk Sound, sau đó, con tàu được sửa chữa và tiếp tục bị đánh chìm vào năm 1944 tại Burrra Sound. Ảnh: Nigel Roddis/Reuters. Tàu Spiegel Grove, Key Largo, Florida: Spiegel Grove từng là một tàu hải quân và bị đánh chìm ở Florida vào năm 2002. Ban đầu, con tàu nằm nghiêng về bên mạn phải, nhưng đến năm 2005, các thợ lặn phát hiện con tàu đã nằm thẳng đứng và có khả năng sóng đánh đã khiến con tàu xoay lại. Ngoài ra, Spiegel Grove đã từng giữ kỷ lục về con tàu lớn nhất thế giới bị đánh chìm và trở thành một rạn san hô nhân tạo. Ảnh: Fraser Nivens/Getty.

