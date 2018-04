Tận mục bộ sưu tập vũ khí Mỹ giữa Kinh thành Huế

Xe thiết giáp của Mỹ trang bị cho quân đội Sài Gòn, quân Giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên - Huế ngày 26/3/1975, một hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế. Được mệnh danh "Vua chiến trường", pháo tự hành 175mm là loại vũ khí tối tân được trang bị cho quân đội Mỹ và Sài Gòn thời Chiến tranh Việt Nam. Cỗ pháo trong ảnh được quân đội Giải phóng thu được trong cuộc rút chạy của địch tại Tân Mỹ, Thuận An, Thừa Thiên - Huế ngày 26/3/1975. Xe tăng M41 gắn pháo 76mm của Mỹ trang bị cho quân đội Sài Gòn, quân Giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên - Huế ngày 26/3/1975. Xe tăng M48 gắn pháo tự hành 90mm của Mỹ, trang bị cho quân Mỹ và Sài Gòn trong các trận càn ở Thừa Thiên - Huế. Quân Giải phóng thu được tại căn cứ Phú Bài, Thừa Thiên Huế ngày 25/3/1975. Xe tăng gắn pháo phòng không hai nòng của Mỹ trang bị cho quân đội Sài Gòn, quân Giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên - Huế ngày 26/3/1975. Xe thiết giáp M113 của Mỹ trang bị cho quân đội Sài Gòn, quân Giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên - Huế ngày 26/3/1975. Số hiệu chiếc xe và biểu tượng của quân đội Mỹ được in trên thân xe. Xe tăng cần cẩu của Mỹ trang bị cho quân đội Mỹ và Sài Gòn, quân Giải phóng thu được tại Tân Mỹ, Thuận An trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên - Huế ngày 26/3/1975. Pháo 105mm của Mỹ trang bị cho quân đội Sài Gòn, quân Giải phóng thu được tại căn cứ Tân Mỹ, Thừa Thiên - Huế ngày 26/3/1975. Pháo 155mm của Mỹ trang bị cho quân đội Sài Gòn, quân Giải phóng thu được tại căn cứ Tân Mỹ, Thừa Thiên - Huế ngày 26/3/1975.

