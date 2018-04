Xứ Huế năm 1970 đầy sống động qua ảnh của Joe Robertson

Quang cảnh tại đường dẫn lên cầu Trường Tiền từ đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế tháng 9/1970. Ảnh: Joe Robertson. Trên cầu Trường Tiền. Lúc này cầu đã được tu sửa tạm để phục vụ giao thông sau khi bị phá hủy một nhịp trong chiến sự Mậu Thân 1968. Ảnh: Joe Robertson. Khu vực Đài Thánh tử đạo, đầu phía Nam cầu Trường Tiền. Ảnh: Joe Robertson. Phụ nữ và trẻ em trên đường phố Huế năm 1970. Ảnh: Joe Robertson. Các cửa hàng ở một góc phố. Bên trái là một gian hàng bày bán dép lốp và áo trùm đầu. Ảnh: Joe Robertson. Phu Văn Lâu ở phía trước Hoàng thành Huế. Ảnh: Joe Robertson. Tòa Thương Bạc bên bờ sông Hương. Ảnh: Joe Robertson. Chợ An Cựu. Ảnh: Joe Robertson. Đường Hùng Vương, khu vực chợ An Cựu. Ảnh: Joe Robertson. Từ cầu An Cựu nhìn về cung An Định. Ảnh: Joe Robertson. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Ảnh: Joe Robertson. Cầu Bạch Hổ và tháp nước trên cồn Dã Viên. Ảnh: Joe Robertson. Thành phố Huế nhìn từ máy bay, chính giữa là Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Ảnh: Joe Robertson. Khu vực bên trong Kinh thành Huế nhìn từ máy bay. Bên dưới là hồ Tàng Thư với Tàng Thư Lâu (phải) và tịnh xá Ngọc Hương (trái) ở giữa hồ. Ảnh: Joe Robertson. Mời quý độc giả xem clip: Các địa điểm du lịch được ưa thích ở Cố đô Huế.

Quang cảnh tại đường dẫn lên cầu Trường Tiền từ đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế tháng 9/1970. Ảnh: Joe Robertson. Trên cầu Trường Tiền. Lúc này cầu đã được tu sửa tạm để phục vụ giao thông sau khi bị phá hủy một nhịp trong chiến sự Mậu Thân 1968. Ảnh: Joe Robertson. Khu vực Đài Thánh tử đạo, đầu phía Nam cầu Trường Tiền. Ảnh: Joe Robertson. Phụ nữ và trẻ em trên đường phố Huế năm 1970. Ảnh: Joe Robertson. Các cửa hàng ở một góc phố. Bên trái là một gian hàng bày bán dép lốp và áo trùm đầu. Ảnh: Joe Robertson. Phu Văn Lâu ở phía trước Hoàng thành Huế. Ảnh: Joe Robertson. Tòa Thương Bạc bên bờ sông Hương. Ảnh: Joe Robertson. Chợ An Cựu. Ảnh: Joe Robertson. Đường Hùng Vương, khu vực chợ An Cựu. Ảnh: Joe Robertson. Từ cầu An Cựu nhìn về cung An Định. Ảnh: Joe Robertson. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Ảnh: Joe Robertson. Cầu Bạch Hổ và tháp nước trên cồn Dã Viên. Ảnh: Joe Robertson. Thành phố Huế nhìn từ máy bay, chính giữa là Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Ảnh: Joe Robertson. Khu vực bên trong Kinh thành Huế nhìn từ máy bay. Bên dưới là hồ Tàng Thư với Tàng Thư Lâu (phải) và tịnh xá Ngọc Hương (trái) ở giữa hồ. Ảnh: Joe Robertson. Mời quý độc giả xem clip: Các địa điểm du lịch được ưa thích ở Cố đô Huế.