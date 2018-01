"Phát hờn" đến đỏ mắt với con giáp luôn dẫn đầu mọi mặt

Nói về năm Mậu Tuất 2018, thầy phong thủy Malaysia, Johnson Chua cho biết đây là năm được kết hợp từ thiên can Mậu (thổ dương) và địa chi Tuất (chó), bản thân đã mang yếu tố "thổ" vì vậy những ngành liên quan đến "thổ" như xây dựng và bất động sản sẽ có nhiều cơ hội phát triển.

Thầy phong thủy Hanz Cua cũng dự đoán như trên và cho biết thêm rằng ngành công nghệ xe hơi, vận tải, bất động sản, dịch vụ chuyển phát nhanh cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên năm 2018 được dự đoán là năm khó khăn của ngành tài chính.

Người tuổi Tuất năm 2018 nhiều cơ hội



Năm 2018 sẽ mang lại nhiều cơ hội và vận may cho con giáp này nhưng những người tuổi Tuất cũng cần thận trọng khi quyết định đặt niềm tin vào ai đó và cần tỉnh táo trong mọi quyết định, tránh xảy ra mâu thuẫn, xung đột với mọi người.

Nhìn chung, cục diện Phạm Thái Tuế không nhất định là thấp kém nhưng vận thế có phần cực đoan, lúc thì may mắn liên tiếp, có khi thì tai họa liên miên. Với vận trình biến động như vậy, người tuổi Tuất nên lấy hỷ sự để giảm bớt sát khí từ Thái Tuế, năng làm việc thiện tích đức để tăng vận khí.

Bước sang năm Mậu Tuất, mệnh chủ phải bôn ba vất vả hơn nhiều, thường xuyên phải đối diện với những sự việc quan trọng, áp lực tứ bề. Nguyên nhân là do Thiên can Thái Tuế có Tỷ Kiên lộ xuất, thôi thúc sự chủ động trong bạn nhưng đôi khi vì quá cố chấp mà tự chuốc lấy không ít phiền toái, thị phi. Giai đoạn này, người tuổi Tuất đang không ngừng tìm cách thay đổi bản thân, phá vỡ các giới hạn để khẳng định bản thân nên vận trình chưa ổn định. Thêm nữa lại có Kiếm Phong và Phục Thi hung tinh ảnh hưởng nên cần chú ý vấn đề an toàn lao động tránh bị thương bất ngờ. Năm nay, tính cách bản mệnh nóng vội, xốc nổi hơn thường lệ, có tâm lý phản nghịch, thậm chí còn làm ra những chuyện to gan lớn mật, liên quan tới luật pháp…

Tuổi Tuất cần hành sự theo luật pháp nếu không sẽ vưỡng phải thị phi kiện tụng phức tạp. Cát vận trong năm được Hoa Cái và Vũ Khúc trợ mệnh, thúc đẩy khả năng lãnh đạo của mệnh chủ, có điềm báo thanh quan tiến chức. Tuy nhiên để đạt được điều này thì tuổi Tuất phải nỗ lực và chủ động nắm bắt thời cơ. Bên cạnh đó cũng không nên thay đổi công việc quá nhiều, trừ những nguyên do khách quan như doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc bản thân có sự chuẩn bị chu toàn trước khi quyết định nhảy việc.

Thiết kế phong thủy cho người tuổi Tuất

Để có thể tự tìm cho mình cách thiết kế nội thất phù hợp thì mỗi gia chủ tuổi Tuất theo từng cung mạng hãy căn cứ vào mệnh ngũ hành của mình để vận dụng. Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ luôn khác nhau về bản chất nên cách tốt nhất là chiếu theo yếu tố này để mà quyết định. Điều này cho thấy, không phải cứ tuổi Tuất là có thể vận dụng theo một nguyên tắc cố định, cùng là tuổi này, nhưng người mệnh Hỏa và người mệnh Thủy có những nguyên tắc hoàn toàn trái ngược nhau.

Đi từ cái chung nhất, những người tuổi Tuất có tính tinh chín chắn, nghiêm túc, thích theo đuổi cái đẹp và đề cao sự hoàn mỹ. Chính vì vậy, ngay từ việc thiết kế từ khung nhà cho tới các chi tiết những người tuổi Tuất thường hướng tới sự chắc chắn nhưng theo một tổng thể nhất định, các chi tiết tuy đơn giản nhưng lại thể hiện tính nghệ thuật rất cao. Ngay cả trong chuyện sử dụng tông màu, phần lớn những người tuổi Tuất thích những màu nền tảng, không quá rực rỡ và có phần mềm mại.

Khi thiết kế nội thất nhà ở cho người tuổi Tuất thì bố trí các đồ dùng trong nhà sao cho hài hòa, tạo không gian thoáng mát và vui tươi. Tránh việc bố trí sai hướng, tạo ra sự tù túng và khó chịu trong không gian. Nên tìm hiểu nguyên lý âm dương hợp phong thủy trong cách bố trí để ngôi nhà thêm đẹp và lý tưởng hơn. Thiết kế nhà theo đúng phong thủy sẽ khiến gia chủ người tuổi Tuất thêm may mắn, thịnh vượng, sức khỏe và phát tài. Chính vì thế tầm quan trọng của phong thủy trong thiết kế nội thất là không hề nhỏ. Một ngôi nhà muốn đẹp hoàn hảo phải tạo nên sự ấn tượng, hợp phong cách cũng như bản mệnh của gia chủ.

