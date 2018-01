Bất ngờ kiến trúc khác lạ thuở sơ khai của Dinh Độc Lập

Đây là một trong những bức ảnh xưa nhất của Dinh Độc Lập, chụp năm 1875. Công trình này được hoàn thành năm 1871, ban đầu mang tên là Dinh Norodom (tên Quốc vương của Campuchia), được dùng làm nơi làm việc của Thống đốc Nam Kỳ. Ảnh: Photo by Emile Gsell Dinh Norodom trên một tấm bưu thiếp thời xưa. Đây là một dinh thự lớn với mặt tiền rộng 80 m, mang phong cách kiến trúc thuộc địa, nằm trong một khuôn viên rộng với nhiều cây xanh và thảm cỏ. Ảnh tư liệu. Một bức ảnh chụp toàn cảnh Dinh Norodom từ máy bay. Ảnh tư liệu. Dinh Norodom trong tấm bưu thiếp in năm 1914. Ảnh tư liệu. Khu vực cổng dinh Norodom thập niên 1920. Ảnh tư liệu. Phòng tiếp tân của Dinh Norodom thập niên 1920. Ảnh tư liệu. Lầu bát giác trong vườn Dinh Norodom, thập niên 1920. Công trình này ngày nay vẫn còn. Ảnh tư liệu. Toàn quyền Alexandre Varenne chụp ảnh lưu niệm cùng các quan chức tại Dinh Norodom ngày 18/11/1925. Ảnh tư liệu. Tượng đài Gambetta nằm ở ngã tư Norodom - Pellerin (nay là ngã tư Lê Duẩn - Pasteur), phía trước Dinh Norodom. Ảnh tư liệu. Dinh Norodom năm 1950. Ảnh: Life. Từ năm 1955, Dinh Norodom được đổi tên thành Dinh Độc Lập. Trong ảnh là Dinh Độc Lập trên một bưu thiếp in sau năm 1955. Ảnh tư liệu. Ngày 26/2/1962, hai viên phi công thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc đã nổi loạn, lái hai máy bay AD-6 ném bom vào Dinh Độc Lập, làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Ảnh: Douglas Pike. Bà Trần Lệ Xuân đứng cạnh đống đổ nát của Dinh Độc Lập sau vụ ném bom. Do không thể khôi phục công trình, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho san bằng và xây một dinh thự mới ngay trên nền đất cũ theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Ảnh: Life.Dinh Độc Lập mới khi sắp được xây dựng hoàn thành, năm 1966. Công trình này sau đó đã trở thành một biểu tượng lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam. Ngày nay, tên gọi chính thức của Dinh là Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Rayr8. Xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

