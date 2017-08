Những thông điệp cuộc sống tuyệt vời của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Được mục sư Martin Luther King Jr. gọi là "sứ giả của hòa bình và bất bạo động", thiền sư Thích Nhất Hạnh nổi tiếng với những triết lý về cuộc sống đáng học hỏi. Một trong số đó là: Không ai có thể ban cho bạn sự tự do, chính bạn là người trau dồi nó hàng ngày. Không ai có thể ngăn cản bạn nhận thức mỗi bước bạn đi, mỗi hơi thở hàng ngày... Nhiều triết lý về cuộc sống, con người của thiền sư Thích Nhất Hạnh nhận được sự chú ý lớn. Có thể kể đến như: Mỗi người đều từng trải qua thời gian khó buông bỏ được sự đau khổ. Trong số những nỗi sợ hãi mơ hồ, họ cam chịu đau khổ vì đã quen với điều đó. "Con người đau khổ vì họ mắc kẹt trong quan điểm. Chỉ khi nào chúng ta giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới thực sự tự do và không còn khổ đau'', thiền sư Thích Nhất Hạnh nói. Được sống trong giây phút hiện tại là một phép lạ. Phép lạ không phải là khả năng đi trên mặt nước. Nó chính là bạn có thể đi bộ trên trái đất xanh ngay lúc này để nhìn thấy sự bình yên và vẻ đẹp của cuộc sống. Hạnh phúc chính là ở đây, ngay lúc này. Rất nhiều điều kiện của hạnh phúc luôn có sẵn, đủ để bạn có thể cảm nhận được hạnh phúc ngay hiện tại. Bạn không cần phải tìm kiếm tương lai để có được nhiều hơn. Buông bỏ giúp chúng ta tự do. Đó là điều kiện duy nhất để có được hạnh phúc. Nếu trái tim bạn vẫn bám víu vào bất kỳ điều gì khiến bạn lo âu, giận giữ hay tham sân si, bạn không thể tự do và không bao giờ hạnh phúc. Lo lắng là căn bệnh của thời đại hiện nay. Nó xuất phát từ sự bất lực của mỗi người trong phút giây hiện tại. Khi bạn yêu một ai đó, điều tốt nhất bạn có thể đem lại cho họ là sự hiện diện của chính bạn. Làm sao bạn có thể yêu thương nếu như bạn không ở đó. Sự tức giận bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về chính mình. Tức giận cũng bắt nguồn từ mong muốn, sự tự hào, kích động hay nghi ngờ. Gốc rễ của nó là từ chính bạn, môi trường hay người khác chỉ là thứ yếu. Chánh niệm giúp bạn trở về với chính mình. Mỗi khi bạn trở về và nhận ra những điều kiện của hạnh phúc bạn đang có, niềm hạnh phúc sẽ tới.

