Nguyên nhân bất cứ nhà nào cũng nên trồng ngay cây kim tiền

phong thủy

Đặc điểm củalà lá xanh, các nhánh to khoẻ vươn lên cao, có thể sống tốt trong môi trường thiếu ánh sáng và không khí. Ngoài ra, cây còn được xem là loại cây "phú quý" có tác dụng chiêu tài trong phong thủy.Cây kim tiền (hay còn gọi là cây phát tài) là loại cây rất được ưa chuộng trồng, đặt trong nhà hoặc văn phòng hiện nay. Thuộc cây cảnh họ nam thiên tinh, mọc thành bụi, mọc đối xứng, phiến là màu xanh bóng, thân cây to khỏe, phình to ở dưới gốc, rất mọng nước, có thể sống tốt trong môi trường thiếu ánh sáng và không khí. Chính vì có lá xanh mượt, bóng, lại vươn lên mạnh mẽ nên cây kim tiền rất được mọi người ưa chuộng đặt trong nhà hoặc phòng làm việc của mình.Về ý nghĩa phong thủy, đúng như tên gọi của nó - cây kim tiền thể hiện sự giàu sang, phú quý và tiền bạc. Trong, đây là một loại cây may mắn nhất, khi cây nở hoa sẽ mang lại nhiều lộc và may mắn hơn. Với những người mệnh hỏa, cây kim tiền là cây rất phù hợp với họ bởi nó có ý nghĩa tương sinh mang lại nhiều may mắn cho họ.Về vị trí, kim tiền nên đặt tại phòng khách ở cung Đông Nam - quẻ tốn - mộc là cung tài lộc hay cung phía Đông - quẻ chấn - ngũ hành thuộc mộc. Tuyệt đối không nên đặt kim tiền trong phòng ngủ. Đối với sảnh nhà, có thể đặt cây này nhưng nên có bệ cao, gần cửa ra vào. Tránh đặt cây đối diện cửa.Cây Hồng môn là cây phong thủy có màu đỏ hợp với người mệnh hỏa, nó là một loài hoa đẹp, sang trọng, đa dạng về màu sắc và hình dáng. Vậy nên nó rất thích hợp để người mệnh hỏa lựa chọn để trồng trong chậu và làm cảnh trong nhà, văn phòng.