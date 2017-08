Làm gì để sống sót khi xảy ra nổ bom hạt nhân?

Trong trường hợp khẩn cấp xảy ra một vụ nổ bom hạt nhân bất ngờ, các chuyên gia khuyên mọi người nên có sự chuẩn bị đầy đủ các nhu cầu thiết yếu để đảm bảo sự an toàn của bản thân. Theo đó, giới chuyên gia khuyên mọi người nên chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết trong tình huống trên như lương thực, thực phẩm, nước, hộp sơ cứu, pin, radio... Khi xảy ra một vụ nổ vũ khí hạt nhân, bạn phải sớm tránh càng xa càng tốt nơi xảy ra vụ việc để tránh bị nhiễm xạ. Trong vòng ít nhất 24 giờ sau khi xảy ra vụ nổ hạt nhân, bạn nên ở trong một nơi trú ẩn an toàn để tránh bị nhiễm xạ nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở khu vực nhiễm xạ nguy hiểm thì có thể phải ở nơi trú ẩn an toàn khoảng 1 tháng để nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ giảm xuống mức thấp nhất. Để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên sử dụng những thực phẩm, đồ uống không bị nhiễm xạ sau khi xảy ra vụ nổ vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng những loại thực phẩm bị nhiễm xạ có sẽ có thể đe dọa đến tính mạng. Trong trường hợp xảy ra thảm họa hạt nhân, để có cơ hội sống sót cao hơn, mọi người nên tìm nơi trú ẩn ở những tầng hầm dưới lòng đất hoặc tàu điện ngầm. Theo các chuyên gia, những địa điểm này an toàn hơn so với những nơi khác do chúng được xây dựng vô cùng kiên cố với các bức tường bê tông hoặc gạch rất dày. Nghiên cứu đã chỉ ra những công trình dưới lòng đất có kết cấu bằng bê tông hoặc gạch, không có cửa sổ khiến bạn có nguy cơ tiếp xúc với phóng xạ là 1/200. Việc sử dụng radio hay các phương tiện liên lạc khác sẽ giúp bạn nắm bắt được thông tin kịp thời trong trường hợp khẩn cấp. Đặc biệt, trong trường hợp xảy ra thảm họa hạt nhân, radio có thể là phương tiện duy nhất để bạn kết nối với thế giới bên ngoài. Việc lắng nghe những thông tin được chính phủ phát trên radio trong trường hợp khẩn cấp sẽ giúp bạn biết được cần phải làm gì để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, giảm nguy cơ thương vong khi xảy ra thảm họa hạt nhân.

