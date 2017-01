Năm Đinh Dậu 2017: Vận mệnh người tuổi Tỵ ra sao?

Tổng thể cát vận của tuổi Tỵ trong năm 2017: Cát vận của tuổi Tỵ năm nay bình thường do thiếu năng lượng trợ giúp của các cát tinh. May nhờ gặp năm tuơng hợp nên vận thế tương đối bình ổn. Do không có được sự trợ giúp của các quý nhân nên mọi cơ hội phải nhờ vào bản thân tự tạo nên.