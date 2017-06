CSGT giúp dân nhặt tôm, cua bị đổ tràn trên quốc lộ

Ngày 19/6, trao đổi với phóng viên Thượng tá Trần Trung Kiên - Phó Trưởng phòng kiêm Đội trưởng đội 3, phòng 10, Cục CSGT xác nhận sự việc trên. Thượng tá Kiên cho biết: "Khi phát hiện sự việc thì anh em dừng lại giúp đỡ người phụ nữ. Đó là trách nhiệm của mỗi chiến sỹ CSGT, việc mà bất kỳ ai trong tình huống tương tự cũng sẽ làm như vậy".

Hình ảnh đẹp của các chiến sỹ CSGT được nhiều người khen ngợi.

Theo đó vào khoảng 7h45’ ngày 17/6, tổ công tác trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp với đội 3, Phòng 10, Cục CSGT Bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An.