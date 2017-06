"Mổ xẻ" scandal tai tiếng của các chính khách nổi tiếng TG

Tổng thống Mỹ John F. Kennedy không phải đối mặt với sự quan tâm của báo giới như các chính trị gia hiện nay. Trong thời gian nắm quyền, Tổng thống Kennedy không hề có bất cứ tin đồn nào về scandal tai tiếng ngoại tình. Tuy nhiên, bê bối tình ái của Tổng thống Kennedy với "quả bom sex" Marilyn Monroe đã được phơi bày sau khi ông chủ Nhà Trắng này bị ám sát. Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã có bê bối tình ái gây chấn động dư luận Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng này bị phát giác có cuộc tình bí mật với thực tập sinh Monica Lewinsky. Sau khi thông tin này bị bại lộ, scandal ngoại tình của Tổng thống Clinton trở thành tin nổi bật trên các phương tiện truyền thông. Vụ việc này cũng khiến hôn nhân của ông có nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, may mắn là vợ của Tổng thống Clinton đã tha thứ cho ông và cùng ông vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Dư luận Mỹ rúng động khi hay tin thượng nghị sĩ bang Louisiana, David Vitter, bị phát hiện là khách hàng ruột của "Quý bà D.C" Deborah Jeane Palfrey. Ông Vitter bị lộ scandal này khi người ta tìm thấy số điện thoại của ông nằm trong danh sách khách hàng của dịch vụ mại dâm cao cấp thuộc nhà thổ Deborah Jeane Palfrey. Từ năm 2002 - 2004, James McGreevey là Thống đốc thứ 52 của bang New Jersey. Vị thống đốc này đã kết thúc nhiệm kỳ sớm hơn dự kiến sau khi mối quan hệ của ông với Golan Cipel được công khai. Thống đốc bang New Jersey James McGreevey đã công khai về việc đồng tính của mình sau khi bị buộc từ chức. Không những vậy, ông còn viết cuốn sách về mối quan hệ với người tình Golan Cipel. Sau đó, ông McGreevey ly dị vợ Dina Matos. Từ năm 2002 - 2008, Kwame Kilpatrick giữ chức Thị trưởng thành phố Detroit, Mỹ. Ông là một trong những vị thị trưởng dính nhiều bê bối nhất và buộc phải từ chức. Một trong những bê bối lớn nhất của cựu thị trưởng Kilpatrick là việc ông bị kết án 4 tháng tù vì gây cản trở quá trình điều tra mối quan hệ lén lút của bản thân với nữ thư ký Christine Beatty tháng 10/2008. Cảnh sát đã phát hiện có khoảng 14.000 tin nhắn được gửi đi giữa ông Kilpatrick và nhân tình.

Tổng thống Mỹ John F. Kennedy không phải đối mặt với sự quan tâm của báo giới như các chính trị gia hiện nay. Trong thời gian nắm quyền, Tổng thống Kennedy không hề có bất cứ tin đồn nào về scandal tai tiếng ngoại tình. Tuy nhiên, bê bối tình ái của Tổng thống Kennedy với "quả bom sex" Marilyn Monroe đã được phơi bày sau khi ông chủ Nhà Trắng này bị ám sát. Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã có bê bối tình ái gây chấn động dư luận Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng này bị phát giác có cuộc tình bí mật với thực tập sinh Monica Lewinsky. Sau khi thông tin này bị bại lộ, scandal ngoại tình của Tổng thống Clinton trở thành tin nổi bật trên các phương tiện truyền thông. Vụ việc này cũng khiến hôn nhân của ông có nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, may mắn là vợ của Tổng thống Clinton đã tha thứ cho ông và cùng ông vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Dư luận Mỹ rúng động khi hay tin thượng nghị sĩ bang Louisiana, David Vitter, bị phát hiện là khách hàng ruột của "Quý bà D.C" Deborah Jeane Palfrey. Ông Vitter bị lộ scandal này khi người ta tìm thấy số điện thoại của ông nằm trong danh sách khách hàng của dịch vụ mại dâm cao cấp thuộc nhà thổ Deborah Jeane Palfrey. Từ năm 2002 - 2004, James McGreevey là Thống đốc thứ 52 của bang New Jersey. Vị thống đốc này đã kết thúc nhiệm kỳ sớm hơn dự kiến sau khi mối quan hệ của ông với Golan Cipel được công khai. Thống đốc bang New Jersey James McGreevey đã công khai về việc đồng tính của mình sau khi bị buộc từ chức. Không những vậy, ông còn viết cuốn sách về mối quan hệ với người tình Golan Cipel. Sau đó, ông McGreevey ly dị vợ Dina Matos. Từ năm 2002 - 2008, Kwame Kilpatrick giữ chức Thị trưởng thành phố Detroit, Mỹ. Ông là một trong những vị thị trưởng dính nhiều bê bối nhất và buộc phải từ chức. Một trong những bê bối lớn nhất của cựu thị trưởng Kilpatrick là việc ông bị kết án 4 tháng tù vì gây cản trở quá trình điều tra mối quan hệ lén lút của bản thân với nữ thư ký Christine Beatty tháng 10/2008. Cảnh sát đã phát hiện có khoảng 14.000 tin nhắn được gửi đi giữa ông Kilpatrick và nhân tình.